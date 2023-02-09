Кілька тисяч ботів "розганяли" дезінформацію про обстановку на південному фронті, популяризували російські окупаційні угруповання.

У Запоріжжі Служба безпеки України заблокувала діяльність потужної прокремлівської ботоферми, що закликала донатити на підтримку окупантів, повідомляє прес-центр СБУ.

В повідомленні зазначається, що кілька тисяч ботів "розганяли" дезінформацію про обстановку на південному фронті, популяризували російські окупаційні угруповання і закликали донатити на їхню підтримку.

Крім цього, займались дискредитацією командування Сил оборони та підбурювали українських громадян ухилятися від мобілізації.

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"Як першоджерело для поширення деструктивного контенту використовували Телеграм-канал ворожого пропагандиста Рогова, який представляє окупаційну адміністрацію Мелітополя", - повідомляє СБУ.

В повідомленні сказано, що на початку діяльності ботоферма нараховувала 2 тис. фейкових акаунтів, які поширювали проросійські наративи нібито від імені місцевих жителів. "У подальшому ворожий "осередок" мав стати "ударною силою" у проведенні масштабних інформаційних диверсій агресора у прифронтових районах області", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, незаконну діяльність організував місцевий спеціаліст з інформаційних і телекомунікаційних технологій, а комп’ютерну техніку для підривної роботи розмістив в одному з орендованих офісних приміщень у центрі міста.

Спеціалізоване обладнання, яке використовував зловмисник, дозволяло щодня реєструвати нові анонімні облікові записи у соцмережах, у тому числі заборонених в Україні.

Під час обшуку в офісі фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку із доказами протиправної діяльності, 2,5 тисячі SIM-карт українських операторів мобільного зв’язку, SIM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання і програмне забезпечення.

Вилучену техніку направлено на експертизу.

У межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку) триває розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і притягнення винних до відповідальності.

Ситуація на Запорізькому напрямку

Під час повномасштабної війни проти України РФ змогла окупувати близько 60% території Запорізької області. Зокрема, під окупацією найбільші міста області – Мелітополь, Бердянськ, Токмак. Окуповано й Енергодар – місто-сателіт Запорізької АЕС.

23-27 вересня окупанти провели фейковий референдум про приєднання окупованих територій до РФ, після чого було здійснено спробу анексії.

Водночас в окупованих районах області активно діє партизанський рух.

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