Зазначається, що 16 січня прогриміли від трьох до п'яти вибухів.

Потужний вибух прогримів у понеділок, 16 січня, в окупованому Бердянську в Запорізької області. В результаті інциденту одна людина загинула.

За словами голови Бердянської міської Військової адміністрації Вікторії Галіциної, близько 18:50 у місті чули від трьох до п'яти вибухів.

"Орківське ППО намагалося працювати, але нічого не вийшло", - цитує Галіцина видання "Суспильне".

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При цьому вона зазначила, що в результаті "бавовни" загинув колаборант Олексій Кічігін.

Зазначається, Кічігін переметнувся на бік російських окупантів у 2014 році. Після захоплення міста окупантами в 2022 році відразу він повернувся і замінив попереднього коменданта Артема Бардіна після його смерті.

Ситуація в Запорізькій області - що відомо

Останнім часом росіяни посилювали свої війська на цьому напрямку. Так, в Мелітополь прибули "кадирівці".

На тлі почастішання атак окупаційна "адміністрація" почала з особливою силою полювати на учасників українських підпільників.

При цьому в українській розвідці повідомляли, що РФ може почати новий наступ в Запорізькій області. Збільшення інтенсивності боїв очікують між весною і влітку, так як армії РФ непросто перекидати війська.

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