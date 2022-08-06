Загалом було видалено 45 акаунтів у Facebook та 1037 акаунтів у Instagram.

Корпорація Meta яка є власником соцмереж Facebook та Instagram, видалила мережу фальшивих акаунтів, які розміщували проросійські коментарі, спрямовані на підтримку війни в Україні.

Про це повідомляє Sky news.

За інформацією видання, акаунтами керувала ботоферма у Санкт-Петербурзі, яка розміщувала вакансії для "спамерів, коментаторів, контент-аналітиків, дизайнерів і програмістів".

Акаунти публікували проросійські коментарі до контенту, який поширювали впливові особи в соціальних мережах і медіакомпанії, намагаючись створити враження підтримки Росії.

Вони були спрямовані проти політиків, журналістів, акторів і знаменитостей, які виявляли сильну підтримку Україні.

Загалом було видалено 45 акаунтів у Facebook та 1037 акаунтів у Instagram.

Як повідомляв УНІАН, в кінці липня Міністерство цифрової трансформації України звернулося до корпорації Meta із закликом розблокувати пости і акаунти українських блогерів у соцмережах.

Раніше повідомлялося, що російські загарбники заблокували відеохостинг YouTube, Facebook та Twitter в Запорізькій області.

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