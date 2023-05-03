Вакансій в ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення, кажуть у Міноборони.

Міністерство оборони України підготувало зміни до законодавства для призначення поранених військових на посади, які вони зможуть обіймати.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомила заступниця очільника Міноборони Ганна Маляр. "Поранених, які не можуть виконувати бойові завдання і виведені в розпорядження командирів, будуть призначати на інші посади", - написала вона.

За словами Маляр, під час повномасштабної війни стандартна процедура з призначення пораненого після лікування на посаду, яку б він міг обіймати, стала нелегкою для бойових командирів.

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"Вакансій у ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення", - каже заступниця Резнікова.

Також вона анонсує відповідні зміни до наказу Міноборони №402 про військово-лікарську експертизу, а також до законодавства.

Військово-лікарські комісії в Україні

30 січня у Мінцифри заявили, що спільно з Міноборони, Міністерством охорони здоров'я та Мінветеранів розробили план з цифровізації процесу проходження оглядів у військово-лікарських комісіях.

27 квітня Маляр заявила, що в Україні розширено кількість військово-лікарських комісій за рахунок їхнього створення у цивільних лікарнях; розпочато пілотні проекти з електронного документообігу; розроблений такий цифровий продукт, як електронна черга у 5 містах – Харкові, Львові, Києві, Вінниці та Одесі.

2 травня стало відомо, що в Україні розширили перелік структур, де можуть створюватись військово-лікарські комісії.

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