Військові правозахисники кажуть: лікарів ВЛК у нашій країні дуже мало, бо штат розрахований на мирний час.

Медиків військово-лікарської комісії в Україні не у всіх регіонах вистачає, тож бійцям, щоб отримати компенсацію, подовжити лікування, піти в запас, треба вистояти кількатижневу чергу.

Як йдеться в сюжеті ТСН, не всі військові, особливо з важкими пораненнями, контузіями та на протезах можуть висидіти чергу до лікарів ВЛК.

Бійці розповідають, що похід на комісію, наприклад, в Івано-Франківській області, перетворюється на справжнє пекло. "Це вже 4-тий день тут. Не можу потрапити. Лікар приймає тільки 3 дні, тричі на тиждень і черги дуже великі", - скаржиться військовий.

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У Львові в одній з військових поліклінік була схожа ситуація, там були шалені черги. Тут саме приміщення було в жахливому стані, наразі тут триває ремонт, а черги "розчинилися". Ситуацію вирішив розголос - тоді втрутився Офіс омбудсмена та волонтери, з'явилася е-черга, а у лікарів - комп'ютери.

Військові правозахисники б'ють на сполох: лікарів ВЛК у нашій країні дуже мало, бо штат розрахований на мирний час. Ще одна проблема - відсутність е-черги, папери медики заповнюють вручну. Водночас цивільні заклади охорони здоров'я не дають необхідні висновки військовим й відправляють їх на перепідтвердження на ВЛК.

Наразі спеціальна міжвідомча комісія працює над реформою ВЛК, вона обіцяє, що в майбутньому "довідки ходитимуть за військовими, а не військові за ними. Перші зміни пораненим бійцям у Міноборони обіцяють вже у найближчі два місяці.

В Україні спростять проходження військовими ВЛК

Кабмін працює над автоматизацією та діджиталізацією всіх процесів у рамках проходження бійцями військово-лікарських комісій.

"Працюємо над тим, щоб прибрати зайву бюрократію та можливі зловживання з процесу проходження військово-лікарських комісій", — заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час наради експертна група представила свої напрацювання для розв’язання проблем у цій сфері. Основна мета — автоматизація та діджиталізація всіх процесів.

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