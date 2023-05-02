Передбачена можливість створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров’я, а також при державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

За закон щодо роботи військово-лікарських комісій (реєстраційний номер №9154) проголосувало 287 народних депутатів.

Військово-лікарські комісії (ВЛК) вирішують питання ступені придатності до військової служби, надання відпустки військовим у зв’язку з хворобою, звільнення їх зі служби за станом здоров’я після отримання поранень.

Відповідно до закону, військово-лікарську експертизу можуть тепер здійснювати не лише військово-лікарські комісії, але вона може здійснюватися і при при закладах охорони здоров’я Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, за потреби – інших органів або військових формувань сектору безпеки і оборони,

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Передбачена можливість створення військово-лікарських комісій при державних та комунальних закладах охорони здоров’я, а також при державних та комунальних закладах охорони здоров’я.

Робота ВЛК в Україні - деталі

Один з авторів законопроекту 9154, голова комітету Верховної Ради зі здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький зазначав, що ВЛК зараз надзвичайно перезавантажені через триваючу мобілізацію та наслідки активних бойових дій. За його словами, військовим та призовникам доводиться займати чергу на обстеження о 5 ранку і довгий час чекати прийому. Багато є скарг від громадян, які проходять ці комісії.

Уряд дозволив створювати військово-лікарські комісії (ВЛК) при цивільних закладах охорони здоров’я. Для посилення спроможності ВЛК у програмі медичних гарантій запроваджується новий пакет, який дозволить залучити до роботи комісій цивільні медзаклади.

У Міноборони розповіли про результати перевірки роботи військово-лікарських комісій в районах бойових дій. У тих ВЛК на сході, які незадовільно працюють, і на які є скарги, планують провести роботу і вирішити проблемні питання.