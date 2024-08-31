За словами юриста, він не знає, чому "жертвою" обрали саме його підзахисного.

В історію з убивством мовознавиці та громадської діячки Ірини Фаріон міг потрапити кожен, хто "хоч трішки подібний на ту особу, яка сиділа на лавці". Таку думку в інтерв'ю виданню "Високий Замок" висловив адвокат підозрюваного у злочині В’ячеслава Зінченка Ігор Сулима.

"Чому обрали його, не можу вам сказати", - сказав юрист.

Він також прокоментував ситуацію з місцем, де міг переховуватися підозрюваний, яке розташоване поруч із місцем, де вбили Фаріон.

Відео дня

"Дуже дивно, що одні камери працювали, інші ні. Казали, що світла не було. Арка виходить на вул. Варшавську. На вул. Варшавській є шість камер. Немає жодного відео. Невже всі камери не працювали, у всіх будинках?" - висловив подив Сулима.

За його словами, він регулярно зустрічається зі своїм підзахисним, водночас, зустрічатися з батьками тому не дозволяють.

"Він мені сказав, що це не він. ... Він багато читає. Поводить себе як звичайний підліток. Можливо, хтось би на його місці плакав. Він більше серйозний. З 6 років грає у футбол, займається спортом професійно. Його готували до футбольної кар'єри. У нього був режим, підготовка. Він завжди був дисциплінований. Тому себе так і тримає", - розповів адвокат.

Крім того, він дав оцінку відео на львівському вокзалі через два дні після вбивства, на якому видно Зінченка у звичайному одязі.

"Треба суспільству подати, що він начебто професійний кілер. Що переховувався, що вміє це робити. Кілер залишиться у місті, де його розшукує уся Україна, на два дні? Немає у цьому логіки", - вважає захисник.

Вбивство Ірини Фаріон - останні новини

Днями стало відомо, у чиїй квартирі знайшли пістолет, який виринув у кримінальному провадженні щодо вбивства Фаріон. Пістолет "Форт 12-Р" знайшли у квартирі колишньої менеджерки "Дніпромлин".

При цьому справжнє знаряддя вбивства мовознавиці поліція шукає й досі.

Також УНІАН повідомляв, що у Львові відкрили меморіальну таблицю Ірині Фаріон. Захід відбувся на 40-й день після загибелі мовознавиці.

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