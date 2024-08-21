Адвокат підозрюваного у вбивстві Ірини Фаріон через суд домагався відкриття справи проти її доньки у зв’язку з нібито погрозами на адресу його клієнта.

Галицький районний суд Львова не задовольнив скаргу адвоката підозрюваного у вбивстві мовознавиці Ірини Фаріон на бездіяльність поліцейських, які не відкрили справу проти її доньки Софії Особи через нібито погрози на адресу його підзахисного. Про це йдеться в ухвалі суду від 16 серпня.

У ній зазначається, що адвокат 5 серпня звернувся до поліції із заявою про злочин. У ній він зазначив, що 26 липня у перерві судового засідання, під час якого його підзахисному В’ячеславу Зінченку обирали запобіжний захід, донька загиблої в присутності журналістів, прокурорів та інших осіб погрожувала підозрюваному вбивством.

Однак, за його словами, відомості про кримінальне правопорушення до ЄРДР не були внесені і досудове розслідування за вказаною заявою про злочин не розпочалось. Тому захисник звернувся до суду, щоб оскаржити це та зобов’язати поліцейських відкрити справу.

Відео дня

Представник поліції у судовому засіданні просила відмовити у задоволенні скарги, пояснивши, що в ході проведеної перевірки загроз життю та здоров`ю підозрюваного не встановлено.

"В результаті проведення аналізу відеоматеріалів із судового слухання від 26 липня встановлено, що донька вбитої, будучи у підвищеному психоемоційному стані, постійно запитувала затриманого про те, чому він вбив її матір. Натомість підозрюваний демонстративно показав їй язика, що у свою чергу дуже обурило її. Жінка почала словесну перепалку, в котрій не було прямих явних погроз життю і здоров'ю підозрюваного", - йдеться в тексті ухвали.

Суд також наголосив, що правоохоронці можуть не реєструвати всі заяви про злочини, які до них надходять, а тільки ті, які містять об’єктивні дані про ознаки конкретного кримінального правопорушення. У задоволенні скарги адвокату відмовлено.

Окрім того, з тексту ухвали випливає, що 31 липня Галицький райсуд Львова задовольнив клопотання слідчого у забезпеченні особистої охорони підозрюваному. Його було переміщено з ДУ "Львівська установа виконання покарань (№19)" до ІТТ №4 ГУНП у Львівській області, де він і перебуває.

"Тим самим було забезпечено особисту охорону підозрюваному. Наразі, за даними слідства та суду, відсутні будь-які прямі загрози його життю та здоровʼю", - сказано в ухвалі.

Вбивство Ірини Фаріон у Львові – деталі

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства. Йому повідомили про підозру в умисному вбистві та арештували до 22 вересня. Юнак не визнає себе винним та відмовляється надавати свідчення.

Під час засідання суду з обрання йому запобіжного заходу донька Фаріон Софія Особа заявила: "Ти будеш горіти у пеклі, ти сдохнеш у тюрмі. Ми зробимо все".

Вас також можуть зацікавити новини: