Захід відбувся на 40-й день після загибелі мовознавиці.

У Львові сьогодні відкрили меморіальну таблицю мовознавиці Ірині Фаріон. Її розмістили на фасаді будинку, у якому вона проживала. Про це повідомляє прес-служба Львівської міськради.

"Сьогодні минає рівно 40 днів з дня вбивства політичної і громадської діячки Ірини Фаріон. Відтак символічно, що саме в цей день на фасаді будинку, де проживала пані Ірина, відкрили меморіальну таблицю мовознавиці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відкрили таблицю на вулиці Масарика, 3, де проживала Фаріон, і саме поруч з цим будинком її було вбито.

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Зокрема, у церемонії відкриття взяли участь донька мовознавиці та її онуки.

Вбивство Ірини Фаріон у Львові

19 липня у Львові стріляли у відому мовознавицю та громадську діячку Ірину Фаріон. Вона отримала поранення голови й померла в лікарні.

25 липня у Дніпрі затримали 18-річного В’ячеслава Зінченка, який може бути причетним до вбивства. Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві та обрали запобіжний захід у вигляді двох місяців перебування під вартою без права внесення застави.

Хлопець не визнає себе винним. Він відмовився надавати свідчення. Адвокат підозрюваного вважає, що доказів причетності його підзахисного до вбивства Фаріон немає.

Мовознавицю поховали на Личаківському кладовищі у Львові.

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