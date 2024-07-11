Він отримав контузію.

У Києві з-під завалів будинку в Шевченківському районі дістали кота з контузією. Його господарів розшукують у мережі.

Про це повідомляється на сторінці Центру захисту тварин у соціальній мережі Facebook. 9 липня Служба Зоодопомоги КП "Київська міська лікарня ветеринарної медицини" отримала виклик від комунальної аварійно-рятувальної служби "Київська служба порятунку".

Рятувальники КАРС передали лікарям служби врятованого з-під завалів кота, він пробув там півтори доби. У тварини контузія, зараз він перебуває в ветеринарній клініці на вул. Ярославська, 13а. Його господарів розшукують.

Відео дня

Удар по дому в Шевченківському районі

Нагадаємо, що 8 липня армія Російської Федерації завдала масованого ракетного удару по Україні. Внаслідок цинічної атаки загинули 38 українців, ще 190 людей постраждали.

У Києві руйнування фіксували у семи районах, повідомлялося про загибель 33 людей. Рятувальні роботи у будинку в Шевченківському районі завершили лише 9 липня, з-під завалів дістали тіло останньої жертви - 17-річної дівчини.

Вас також можуть зацікавити новини: