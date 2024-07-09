Фахівці пояснили, чому дійшли до такого висновку.

Застосована росіянами ракета Х-101 була запрограмована на ураження дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит" у Києві.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на джерело в правоохоронних органах України. За його словами, перед самим заходом на ціль ракета Х-101 зробила запрограмовану "гірку" для збільшення кута атаки. "На відео ми не спостерігаємо задимлення чи горіння ракети, вона рухається по запланованій траєкторії "гірки" перед ціллю, що свідчить про те, що вона не була пошкоджена засобами ППО і вразила саме ту ціль, на яку вона була запрограмована", - каже джерело.

Про те, що російські загарбники вдарили по лікарні саме крилатою ракетою Х-101, свідчать наступні факти: "На відео видно ракету, яка за формою та пропорціями повністю відповідає крилатій ракеті. На це також однозначно вказує наявність двох крил, які знаходяться в нижній частині корпусу, що відповідає конструкції ракети Х-101. Ззаду на ракеті наявні три рулі керування, що також характерно для ракети Х-101 (натомість у ракети "Калібр" та у всіх зенітних ракет рулів по чотири). Перед рулями в нижній частині корпусу ракети спостерігається наявність двигуна, який знаходиться поза межами корпусу ракети знизу. Це притаманно саме ракеті Х-101, у якої двигун висувається з корпусу ракети після пуску з літака", - розповіли фахівці.

Відео дня

Удар по лікарні у Києві

Нагадаємо, вночі та вранці російська окупаційна армія декілька разів атакувала ракетами українські міста. Повітряні сили звітували про збиття 30 ракет з 38.

Серед цілей окупантів у столиці опинилися дитяча лікарня "Охматдит", житловий будинок та медичний центр.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що внаслідок обстрілів постраждали понад 170 людей, ще 37 загинули, в тому числі троє діток. Загалом пошкоджені майже 100 об’єктів, триває розбір завалів.

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