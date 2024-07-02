Суд вважає винуватість чоловіка "доведеною поза розумним сумнівом".

У Чернігові суд визнав винним місцевого жителя за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Його засудили до 3 років позбавлення волі з іспитовим терміном.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалив Деснянський районний суд Чернігова наприкінці червня. Рішення суду оприлюднене в Єдиному реєстрі судових рішень. Згідно з документом, обвинувачений свою вину визнав. У суді він підтвердив, що 11 серпня минулого року пішов до Центру адміністративних послуг, щоб виписатися з квартири. Звідти його перенаправили до військомату.

У військоматі в чоловіка забрали військовий білет та відправили на проходження медичного огляду, де йому встановили діагноз: консолідований перелом правої ключиці. Однак лікарі вказали, що він придатний до військової служби, тому йому виписали повістку на 16 серпня.

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Чоловік каже, що приносив медичні документи про свій хворобливий стан, але лікарі їх не дивилися. На указану дату він не з`явився до військомату. Водночас він пояснив, що не оскаржував висновок ВЛК, бо не знав законодавство. Також у суді чернігівець повідомив, що йому зробили операції і наращі він також потребує оперативаного втручання. Він додав, що у скоєному щиро розкаюється і просить суд суворо не карати його.

Суд визнав чоловіка винуватим у пред`явленому йому обвинуваченні за ст. 336 Кримінального кодексу України (ухилення від призову на військову службу під час мобілізації) і призначити йому покарання у вигляді 3 років позбавлення волі. Відповідно до ст. 75 Кримінального кодексу України, суд вирішив звільнити від відбування, призначеного судом покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 2 роки.

"Оцінюючи досліджені в судовому засіданні докази, перевіривши доводи сторони обвинувачення та сторони захисту, суд вважає, що винуватість обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого ст. 336 КК України є доведеною поза розумним сумнівом", - зазначається у рішенні суду.

Мобілізація в Чернігові

У Чернігові це не перший випадок, коли чоловіка засуджують за ухилення від призову через зламану ключицю. У лютому суд засудив місцевого жителя, який відмовився служити через зламану ключицю.

Свідки з медичної комісії пояснили, що наявність металоспиці "не є значним діагнозом для визначення особи непридатною до військової служби".

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