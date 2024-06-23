За словами адвоката, останнє, що відомо про місцезнаходження обвинуваченого, це те, що він пішов до лісу і з ним зник зв'язок.

Ківерцівський районний суд Волинської області засудив чоловіка до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації.

Чоловік отримав персональну повістку про призов на військову службу, але в зазначену дату і час до пункту збору не прийшов. Підстав щодо відстрочки у нього не було.

На суді чоловік повністю визнав провину, розкаявся, повідомляє канал Аверс. Однак з вироком чоловік не погодився і подав апеляцію.

Апеляційний суд поки не ухвалив рішення щодо скарги волинянина, тому він знаходиться на волі. Але на судове засідання не з'явився. За словами адвоката, останнє, що відомо про місцезнаходження обвинуваченого, це те, що він пішов до лісу і з ним зник зв'язок. Скільки часу він там знаходиться - невідомо. Спілкування зі стороною ухилянта відбувається через його родичів.

Суди над ухилянтами

2 червня у Чернігові засудили чоловіка за ухилення від мобілізації та домашнє насильство.

4 місяці тому Чернігівський районний суд врахував щире каяття ухилянта та призначив йому покарання у вигляді випробувального терміну, але після цього він так і не з'явився до ТЦК. Тому Чернігівський апеляційний суд задовольнив клопотання прокуратури і засудив фігуранта до реального терміну покарання.

Згідно нового вироку, ухилянту призначили покарання за ст. 336 та ст.126-1 Кримінального кодексу, у виді позбавлення волі строком на три та один рік.