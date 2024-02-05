Свідки з медичної комісії кажуть, що наявність металоспиці "не є значним діагнозом для визначення особи непридатною до військової служби".

Мешканця Чернігова засудили до умовного терміну покарання за ухилення від військової служби. Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідний вирок суду ухвалив Деснянський районний суд міста Чернігова 31 січня.

Згідно з рішенням суду, у листопаді 2022 року чернігівець прибув на призовну дільницю та пройшов медичну комісію, за висновком якої був визнаний здоровим і придатним для проходження військової служби. 12 грудня чоловік отримав повістку і мав 20 грудня вже бути відправленим у військову частину.

Однак чернігівець написав заяву про відмову від проходження військової служби, внаслідок чого йому інкриміновано порушення ст. 366 Кримінального кодексу України. Обвинувачений свою вину визнав частково і повідомив, що від мобілізації не ухилявся. На час проходження медкомісії він мав перелом правої ключиці, про що надав документи хірургу.

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"Лікарі на комісії сказали, що визнають його обмежено придатним, тому він так і вважав, хоча висновок не читав", - наведені пояснення обвинуваченого в рішенні суду.

Коли чернігівець дізнався, що його відправляють у 46-ту десантно-штурмову бригаду, він наголосив військовим посадовим особам, що є обмежено придатним та заявив, що згоден піти служити у 72-гу бригаду, але йому відмовили.

За інформацією свідків із медичної комісії, наявність металоспиці "не є значним діагнозом для визначення особи непридатною до військової служби". Чоловік надав медичні документи, що підтверджують травмування - багатоуламковий перелом правої ключиці, проведену операцію в липні, госпіталізацію у вересні 2022 року. У лютому 2023 року, коли вже почалося розслідування, чоловік повторно отримав закритий багатоуламковий перелом правої ключиці зі зміщенням уламків з наявністю металевих фіксаторів та міграцією цих фіксаторів.

Суд визнав винним чернігівця за ст. 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив від відбуття покарання з іспитовим терміном 1 рік.

Суд зокрема врахував, що чоловік сприяв розкриттю кримінального правопорушення, позитивно характеризується, має на утриманні малолітнього сина і батьків-пенсіонерів та має проблеми зі здоровʼям, раніше не притягався до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Інши вироки судів щодо ухилянтів:

Раніше в Тернопільській області судили чоловіка, який не прийшов у військкомат після отримання повістки та проходження ВЛК. Він пояснив це тим, що боїться йти на війну. У суді з'ясувалося, що на початку повномасштабного вторгнення він добровільно хотів воювати, однак його визнали непридатним до служби. Його засудили до випробувального терміну в півтора роки.

А на Харківщині засудили до трьох років позбавлення волі чоловіка, який пройшов військово-лікарську комісію, однак не прибув до військкомату. В суді він сказав, що не готовий брати зброю до рук.

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