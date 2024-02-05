Мешканця Чернігова засудили до умовного терміну покарання за ухилення від військової служби. Як повідомляє кореспондент УНІАН, відповідний вирок суду ухвалив Деснянський районний суд міста Чернігова 31 січня.
Згідно з рішенням суду, у листопаді 2022 року чернігівець прибув на призовну дільницю та пройшов медичну комісію, за висновком якої був визнаний здоровим і придатним для проходження військової служби. 12 грудня чоловік отримав повістку і мав 20 грудня вже бути відправленим у військову частину.
Однак чернігівець написав заяву про відмову від проходження військової служби, внаслідок чого йому інкриміновано порушення ст. 366 Кримінального кодексу України. Обвинувачений свою вину визнав частково і повідомив, що від мобілізації не ухилявся. На час проходження медкомісії він мав перелом правої ключиці, про що надав документи хірургу.
"Лікарі на комісії сказали, що визнають його обмежено придатним, тому він так і вважав, хоча висновок не читав", - наведені пояснення обвинуваченого в рішенні суду.
Коли чернігівець дізнався, що його відправляють у 46-ту десантно-штурмову бригаду, він наголосив військовим посадовим особам, що є обмежено придатним та заявив, що згоден піти служити у 72-гу бригаду, але йому відмовили.
За інформацією свідків із медичної комісії, наявність металоспиці "не є значним діагнозом для визначення особи непридатною до військової служби". Чоловік надав медичні документи, що підтверджують травмування - багатоуламковий перелом правої ключиці, проведену операцію в липні, госпіталізацію у вересні 2022 року. У лютому 2023 року, коли вже почалося розслідування, чоловік повторно отримав закритий багатоуламковий перелом правої ключиці зі зміщенням уламків з наявністю металевих фіксаторів та міграцією цих фіксаторів.
Суд визнав винним чернігівця за ст. 336 Кримінального кодексу України та призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, однак звільнив від відбуття покарання з іспитовим терміном 1 рік.
Суд зокрема врахував, що чоловік сприяв розкриттю кримінального правопорушення, позитивно характеризується, має на утриманні малолітнього сина і батьків-пенсіонерів та має проблеми зі здоровʼям, раніше не притягався до адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Інши вироки судів щодо ухилянтів:
Раніше в Тернопільській області судили чоловіка, який не прийшов у військкомат після отримання повістки та проходження ВЛК. Він пояснив це тим, що боїться йти на війну. У суді з'ясувалося, що на початку повномасштабного вторгнення він добровільно хотів воювати, однак його визнали непридатним до служби. Його засудили до випробувального терміну в півтора роки.
А на Харківщині засудили до трьох років позбавлення волі чоловіка, який пройшов військово-лікарську комісію, однак не прибув до військкомату. В суді він сказав, що не готовий брати зброю до рук.