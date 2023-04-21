Супроводжував 20-річну та 21-річну "дитину" їхній "опікун", який пред’явив свідоцтва про народження та доручення від батьків на ті ж дані.

Двоє чоловіків намагалися втекти з України, видаючи себе за підлітків.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. "Хтось переодягається, а самооцінка декого дозволяє прикидатися неповнолітніми. Для перетину кордону 20-ти та 21-річні чоловіки видавали себе за 13-ти та 15-річних. Супроводжував "діток" їхній "опікун", який пред’явив свідоцтва про народження та доручення від батьків на ті ж дані", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що досвідчений прикордонник викрив шахраїв.

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"Усім причетним відповідальності не уникнути", - наголосили у ДПСУ.

Перетин кордону ухилянтами

В Україні останнім часом почастішали спроби перетину кордону чоловіками. Деякі з цих спроб виявляються дуже кумедними. Так, 20 квітня на Одещині правоохоронці затримали українця, який переодягнувся у жінку та намагався виїхати з країни. Чоловіка притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 204-1 КУпАП ("незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону України").

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