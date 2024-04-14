Відомо, що ухилянт намагався з підробленими документами перетнути кордон 8 червня минулого року.

На Волині судили чоловіка, який, аби виїхати за кордон, купив підроблені документи, що свідчили про опікунство над малолітньою дитиною. Проте йому цього зробити не вдалося і тепер він повинен заплатити 136 гривень штрафу. Про це йдеться у вироку Шацького районного суду, пише видання "Волинські новини".

Відомо, що порушником виявився тридцятирічний уродженець села Широке, що в Криворізькому районі Дніпропетровської області Владислав Л. Чоловік неодружений, має вищу освіту та є працівником у сфері торгівлі.

"Торік у травні через Telegram він домовився про виготовлення на його ім’я документів, які б давали право виїхати з України. Для цього Владислав Л. надав свої персональні дані та переказав 114 тисяч гривень", - йдеться у вироку суду.

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Таким процесом зайнялася невідома особа, яка виготовила підроблені офіційні документи, серед яких був інформаційний лист з неправдивою інформацією про те, що чоловік має право на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації.

"Також були виготовлені два підроблені рішення виконавчого комітету Саксаганської районної ради з недостовірними відомостями: про надання малолітній статусу дитини позбавленої батьківського піклування та про те, що дитина тимчасово влаштована в сім'ю до Владислава Л.; про призначення його опікуном малолітньої", - додали у тексті.

Коли ухилянт отримав документи, то 8 червня 2023 року намагався перетнути кордон через пункт пропуску "Ягодин". Проте під час проходження контролю прикордонники виявили, що документи, які надав Владислав Л., є підробленими.

Під час судового засідання чоловік визнав свою провину, суд призначив покарання у вигляді штрафу на 136 тисяч гривень.

Суд над ухилянтами: останні новини

Як писав УНІАН, у Харкові чоловік відмовився від мобілізації, аргументуючи це тим, що йому треба годувати сім'ю. Його засудили за ухилення до трьох років позбавлення волі.

Водночас під час суду чоловік свою провину не визнав. Він наголосив, що співробітники ТЦК, не представляючись, застосовуючи фізичний примус, кинули його до автомобіля, доправили до ТЦК та виписали повістку.

Також на Миколаївщині чоловік "вперто" не бажав проходити військову службу, за що його засудили до трьох років позбавлення волі. Як стало відомо, військовозобов'язаний не прибув до частини та порушив тим самим процес комплектування ЗСУ під час мобілізації.

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