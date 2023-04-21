Україна де-факто вже є частиною простору безпеки Альянсу, зазначає міністр.

Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО.

Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков, інформуючи про спілкування з Генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом.

Резніков зазначив, що висловив Столтенбергу вдячність за координацію допомоги Україні з боку Альянсу. За словами міністра, напередодні Вільнюського саміту вони обговорили низку конкретних проектів.

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"Я радий отримати зелене світло для нашої тісної співпраці з NSPA, агентством закупівель НАТО. Це включатиме огляд національних закупівель та найкращі в лізі поради для Міноборони України", — підкреслив міністр.

Він наголосив, що Україні потрібні відмінні оборонні закупівлі як для того, щоб виграти війну, так і для того, щоб бути ефективними в майбутньому.

"Україна досягла безпрецедентного рівня оперативної сумісності з НАТО. Ми де-факто вже є частиною простору безпеки Альянсу. Я висловив сподівання, що це пришвидшить політичні рішення щодо інтеграції нашої країни в НАТО", - написав Резніков.

Україна і НАТО - останні новини

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг прибув в Україну та провів зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.

Столтенберг на спільній з Зеленським прес-конференції наголосив, що двері НАТО залишаються відчиненими. За його словами, підтримка надається Україні з тою метою, аби зробити майбутнє членство в Альянсі можливим.

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