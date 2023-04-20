Він додав, що Україна повинна "взяти гору" у війні з Росією та зберегти державну незалежність і суверенітет.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнс Столтенберг заявляє, що майбутнє України - це членство в Альянсі, але зараз треба надавати військову підтримку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Столтенберг сказав на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Генеральний секретар Альянсу наголосив, що саміт у Вільнюсі буде важливим з багатьох причин. "Але не меншою мірою, я очікую, що країни-члени знову підтвердять прихильність підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказав Столтенберг.

Зокрема, він очікує, що союзники знову зобов'яжуться надавати Україні суттєву воєнну підтримку, аби допомогти їй перемогти у війні і залишитись незалежною і суверенною державою.

Відео дня

"Я також очікую, що союзники НАТО на саміті у Вільнюсі, у присутності президента Зеленського, узгодять сильніше зміцнення пакета НАТО для України (Комплексного пакета допомоги - УНІАН) з ще більшою підтримкою", - наголосив Столтенберг.

Також генеральний секретар Альянсу очікує, що Зеленський на саміті порушить питання членства України і гарантій безпеки.

Столтенберг зазначив, що ці питання будуть ключовими на порядку денному саміту і в процесі підготовки до зустрічі у Вільнюсі.

"Майбутнє України - у євроатлантичній родині. Майбутнє України - в НАТО. Усі союзники погоджуються з цим. У той же час, зараз головна увага Альянсу і союзників полягає у тому, аби забезпечити, щоби Україна перемогла, й надалі залишалась суверенною, незалежною і демократичною державою в Європі. Тому що це єдиний спосіб на шляху проведення змістовних обговорень про майбутнє членство України", - наголосив Столтенберг.

У цьому зв'язку, він підкреслив, що термінова потреба України зараз - це військова підтримка, над якою Альянс працює щодня. "Ми обговорили це сьогодні. Ми обговоримо це у форматі "Рамштайн" на завтрашній зустрічі Контактної групи, на якій головуватимуть Сполучені Штати, в рамках підготовки до Вільнюського саміту, і також на саміті у Вільнюсі. Військова підтримка України буде головною темою", - сказав він.

Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що двері НАТО залишаються відчиненими. За його словами, підтримка надається Україні з тою метою, аби зробити майбутнє членство можливим.

Шлях України до НАТО

Нагадаємо, що наприкінці вересня 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на вступ України до НАТО в прискореному порядку.

Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг прокоментував це. Він сказав, що двері для вступу України в НАТО відкриті, однак зараз партнери зосередили увагу на укріпленні її здатності протистояти РФ.

Володимир Зеленський заявляв, що Україна хоче отримати від НАТО гарантії безпеки ще до вступу у Альянс.

Відомо, що президента запросили на саміт НАТО, який пройде 11 липня у Вільнюсі.

Вас також можуть зацікавити новини: