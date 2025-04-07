Цю продукцію використовували на російських заводах олігарха для виплавки алюмінію, з якого виробляють складові до балістичних ракет та дронів.

За матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про стягнення в дохід України продукції та сировини, якими володів підсанкційний російський олігарх Олег Дерипаска.

Як повідомив прес-центр СБУ, йдеться про понад 550 тис. тонн бокситів і глинозему, який був виготовлений в Україні ще до початку повномасштабної війни. З того часу вони зберігалися на складах Миколаївського глиноземного заводу, що раніше належав росіянину.

Зазначається, що загальна вартість націоналізованих активів становить понад 2 млрд грн. Цю продукцію використовували на російських заводах олігарха для виплавки алюмінію, з якого виробляють складові до балістичних ракет, бойових дронів та радіолокаційних систем.

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В спецслужбі нагадали, що Дерипаска входить до найближчого оточення Путіна та є одним з головних "спонсорів" війни РФ проти України.

"За матеріалами справи, націоналізовані боксити і глинозем належали йому через підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Євросоюзу. Ця комерційна структура виступала формальним замовником продукції Миколаївського заводу для подальшого реекспорту на російські підприємства. На початку 2023 року українські правоохоронці викрили оборудку і заблокували відправку цієї сировини", - йдеться у повідомленні.

Справа проти Дерипаски

Як повідомляв УНІАН, раніше СБУ зібрала доказову базу на Дерипаску та його топ-менеджерів в Україні, які причетні до фінансування збройної агресії РФ.

У результаті комплексних заходів Дерипаска отримав заочне повідомлення про підозру, а двох його топ-менеджерів затримано у різних регіонах нашої держави. В спецслужбі поінформували, що йдеться, зокрема, про директора надровидобувної компанії "Глухівський кар’єр кварцитів" та куратора цієї установи від російського олігарха: громадянина України, який у 2021 році отримав посвідку на проживання в РФ. За матеріалами слідства, ці двоє фігурантів допомогли бізнесмену з РФ привласнити виробничі потужності кар’єра у 2012 році, попри існуючу заборону на їхній продаж.

З того часу і до початку повномасштабного вторгнення РФ керівництво видобувної компанії постачало до Росії оптові партії гірських порід для виплавки сталі. Отриману з України сировину компанії російського мільярдера продавали підприємствам військово-промислового комплексу країни-агресора для виробництва балістичних ракет, зокрема типу "Іскандер".

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