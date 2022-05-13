Зараз в Україні таке ставлення до російського прапора, його сприймають як символ загарбників, пояснив гарант Конституції.

Українське суспільство не сприйняло ідею Папи Римського Франциска, коли двоє людей символічно разом несли український та російський прапори у Ватикані.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю для італійського телеканалу Rai 1.

"Я вам поясню, як наше суспільство на це реагує: коли Папа молиться за Україну, ми йому завжди вдячні. Коли він показував на прикладі двох людей, які несли український і російський прапори, що повинна бути дружба, ми не змогли це сприйняти", - сказав Зеленський.

Зараз в Україні таке ставлення до російського прапора, його сприймають як символ загарбників, пояснив гарант Конституції.

"Відбувся ментальний розкол, це вже не той прапор, що підіймається на змаганнях, на Олімпіадах. Сьогодні це прапор, з яким вони вбивали нас. І у нас ця асоціація. Складно зрозуміти, коли це прямо не стосується вас", - додав Зеленський.

Раніше під час традиційної Хресної ходи в Римі хрест тримали українка і росіянка, символізуючи буцімто "примирення" двох народів.

Нагадаємо, що Папа Римський мав діалог з російським патріархом Кирилом. Вони розмовляли близько 40 хвилин відеозв'язком у Zoom.

Вас також можуть зацікавити новини: