Понтифік сказав голові РПЦ, що патріарх не може перетворюватися на путінського вівтарника.

Папа Римський Франциск повідомив, що під час останньої розмови з патріархом російської православної церкви Кирилом, той з картою в руках намагався виправдати війну проти України.

Про це Папа Римський Франциск розповів в інтерв'ю італійському виданню Corriere della Sera.

За словами понтифіка, він розмовляв із Кирилом близько 40 хвилин відеозв'язком у Zoom.

"Перші 20 хвилин із картою в руках він читав мені всі виправдання війни. Я вислухав і сказав йому: я нічого в цьому не розумію. Брате, ми не державні клірики, ми не можемо використовувати мову політики, але мову Ісуса. Патріарх не може перетворюватися на путінського вівтарника", - сказав Франциск.

Папа Римський у розмові з російським патріархом зазначив, що священнослужителі повинні шукати шляхи миру, щоб покласти край застосуванню зброї.

Нагадаємо, Франциск в інтерв'ю також заявив, що не збирається їхати до Києва, але кілька разів повторив, що готовий поїхати до Москви. "Я відчуваю, що мені не потрібно їхати. Спочатку я маю поїхати в Москву, спочатку я маю зустрітися з Путіним", - сказав Франциск.

Він також зазначив, що песимістично налаштований щодо війни і стурбований тим, що Путін на цей момент не зупиниться.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про скасування зустрічі Папи Римського Франциска із московським патріархом Кирилом, яка планувалася на червень у Єрусалимі. "Наша дипломатія розуміла, що зустріч двох у цей час може призвести до великої плутанини", - зазначив Франциск.

Франциск є першим Папою, із яким погодився зустрітися патріарх РПЦ. Він не хотів цього робити ні з понтифіками Іоаном Павлом ІІ, ні з Бенедиктом XVI, які також висловлювали московському патріарху своє бажання зустрітися. Єдина зустріч Франциска і Кирила відбулася в нейтральному місті, у Гавані, на прохання російського священика.

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