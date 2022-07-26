Процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

В Україну повернули тіла ще 25 полеглих українських захисників.

Про це у Telegram повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

"Відбулася чергова операція з передачі тіл загиблих військових. Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників", - сказано в повідомленні.

При цьому зазначається, що операція проводилась за співпраці уповноваженого з питань зниклих безвісти осіб Олега Котенка та силових структур України.

В повідомленні сказано, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Як писав УНІАН, 4 червня 2022 року стало відомо про перший офіційно підтверджений обмін з російською стороною загиблими військовими з початку війни в Україні. Йшлося в цілому про 320 тіл, за формулою "160 на 160". Сам обмін був проведений за два дні до публічного оголошення про нього – на лінії фронту в Запорізькій області. Операція проводилася МінТОТ, ГУР Міноборони, СБУ, Генштабом ЗСУ та іншими силовими структурами України.

6 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що у російському полоні перебувають понад 2500 українських військових з "Азовсталі".

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