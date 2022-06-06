ГУР Міноборони займається звільненням українців.

Російські військові взяли в полон понад 2,5 тисячі українських бійців з Маріупольського заводу "Азовсталь". Головне управління розвідки Міністерства оборони України займається їх звільненням.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський журналістам.

Президент України вважає, що росіянам невигідно катувати українських бійців з "Азовсталі", тому що вони стали"публічними полоненими".

За слова Зеленського, він не сприймає заяви російської влади та бойовиків "ДНР" щодо подальшої долі українських бійців. Він зазначив, що російська сторона таким чином намагається піаритися.

Евакуація з "Азовсталі" - що відомо

16 травня російські ЗМІ повідомили, що окупанти домовилися з українськими захисниками з "Азовсталі" про відкриття коридору для поранених бійців у напрямку тимчасово окупованого Новоазовська.

Згодом командир "Азова" Денис Прокопенко заявив, що"заради збереження життів весь Маріупольський гарнізон виконує затверджене рішення вищого військового командування і сподівається на підтримку українського народу".

17 травня в Міноборони повідомили про початок операції з порятунку заблокованих на території комбінату захисників Маріуполя.

За даними МОУ, 16 травня з "Азовсталі" до медичного закладу в Новоазовську евакуйовано 53 тяжкопоранених. Ще 211 осіб через гуманітарний коридор були доставлені в Оленівку.

20 травня британська розвідка повідомила, що з заводу "Азовсталь" в Маріуполі, ймовірно, вийшли вже близько 1 700 українських військових. Кількість тих, хто залишається всередині, невідома.

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, українських військових, евакуйованих з Маріупольського комбінату "Азовсталь"в окуповану Оленівку, не катують. У майбутньому їх повинні обміняти на полонених росіян.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що комунікацію з полоненими "азовцями" підтримують через розвідку.

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