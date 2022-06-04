Обмін відбувся за формулою "160 на 160".

Українська сторона та російські окупанти 2 червня провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160".

Про це повідомило Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій

"2 червня на лінії фронту в Запорізькій області відбувся обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в результаті переговорів за участі Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, було досягнуто домовленість про обмін тілами за формулою "160 на 160"".

Операція проводилася МінТОТ, ГУР Міноборони, СБУ, Генштабу ЗСУ та іншими силовими структурами України.

Як повідомляв УНІАН, 27 травня МЗС Туреччини заявило, що в переговорному процесі між Росією і Україною "спостерігається застій". Обговорюється лише обмін полоненими, а бесіди про припинення вогню відійшли на другий план.

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