Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин вдалося повернути 663 тіла.

Україна повернула ще 38 тіл загиблих героїв.

"Відбулася передача тіл військовослужбовців, які віддали свої життя за Україну. Сьогодні вдалося повернути рідним тіла 38 захисників", - йдеться у повідомленні Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України у Facebook.

Зокрема, операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин Олега Котенка та низки силових структур України.

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Також сказано, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

"Загалом від початку роботи Офісу Уповноваженого вдалося повернути 663 тіла", - наголошується у повідомленні.

Повернення українських захисників: що відомо

11 жовтня в Україну повернули тіла 62 полеглих українських воїнів. Переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути українських воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки.

З початку повномасштабної війни Росії проти України з російського полону вдалося визволити більше тисячі українських громадян.