У тому числі серед них є тіла бійців із багатостраждальної Оленівки.

В Україну повернули тіла 62 полеглих українських воїнів.

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, переговори були надтяжкими, але завдяки кропіткій роботі всієї команди Уповноваженого зі зниклих безвісти Олега Котенка вдалося повернути українських воїнів, зокрема, бійців із багатостраждальної Оленівки.

"Ми повернули тих, хто перебував у самому пеклі та захищав Україну. Світла пам’ять героям!" – наголосив Котенко.

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Також сказано, що в областях працюють регіональні центри Уповноваженого, з якими можна зв’язатися за номером гарячої лінії: 0 800 339 247.

У вихідні дні повідомлення приймаються у Viber і Telegram за телефоном: (095) 896-04-21.

Також повідомити про зниклих осіб можна безпосередньо Уповноваженому: (099) 792-01-26.

Теракт в Оленівці: що відомо

В ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка у Донецькій області стався вибух, в результаті якого зруйнована будівля, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

Місія ООН зі з’ясування фактів не може поїхати до слідчого ізолятора в Оленівці Донецької області, де було вбито понад 50 українських військовополонених, через відсутність гарантій безпеки.

21 вересня відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого звільнено 215 українських захисників. Серед них - восьмеро поранених під час російського теракту в Оленівці.