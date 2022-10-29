З початку повномасштабної війни Росії проти України з російського полону вдалося визволити більше тисячі українських громадян.
Про це заявив представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону.
"Вже понад тисяча українців повернулись з російського полону з моменту повномасштабного вторгнення. Майже 30 обмінів відбулися", – наголосив Юсов.
За його словами, вже планується проведення наступних обмінів – "як велика робота в контексті обміну всіх на всіх, так і окремі обміни".
Юсов також наголосив, що динаміка обмінів добра і лише зростає.
Визволення українських полонених: що відомо
29 жовтня стало відомо, що в результаті нового обміну полоненими додому повернулися 52 українці. Визволити вдалося 12 бійців НГУ, 18 осіб з ВМС, 8 з ДПСУ, 9 із ТрО, 3 воїнів ЗСУ та 2 цивільних.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що він очікує, що українські військові будуть брати більше російських солдатів у полон. Це допоможе швидше повернути полонених українців з російської неволі.
Вас також можуть зацікавити новини:
- Військовий експерт оцінив шанси закінчення війни в Україні до наступного літа (відео)
- Українські військові звільнили від окупантів ще одне селище на Луганщині (відео)
- РФ звинуватила Британію в причетності до атаки на кораблі в Криму і підриву "Північних потоків": вже є відповідь
- Атака на кораблі РФ у Севастополі: з'явилися кадри бойової роботи дронів (відео)