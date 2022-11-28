Орієнтовно російськими окупантами було вивезено до тисячі дітей з Херсонщини.

Наразі проводиться робота із з'ясуванням місця перебування дітей, що були вивезені російськими окупантами з Херсонщини.

За словами начальниці Херсонської міської військової адміністрації Галини Лугової, були вивезені діти з херсонських освітніх закладів на період осінніх канікул нібито на оздоровлення на лівий берег, а також були вивезені всі діти з дитячих будинків.

"Ми знаємо, що окупаційна влада перед від'їздом вимагала від батьків надання дітям оригіналів їхніх свідоцтв про народження. Фактично ворог здійснив депортацію херсонських дітей. Місце перебування вивезених дітей зі шкіл, а також дитячих будинків, невідоме", - зауважила Лугова.

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За її словами, наразі докладається багато зусиль, щоб з'ясувати, де діти зараз. До пошуку залучені працівники поліції, прокуратури, Служби безпеки України.

Лугова зауважує, що встановити точну кількість дітей, що були вивезені, неможливо. Але відомо, що при відступі окупанти вивозили дітей з громад, що розміщені на обох берегах Дніпра. З інформації, яку вдалося зібрати, можна зробити висновок, що орієнтовно було вивезено до тисячі дітей з Херсонщини.

Викрадення росіянами дітей на окупованій Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, 21 жовтня голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що з Херсонського обласного будинку дитини російські окупанти викрали 46 дітей, назвавши це "евакуацією".

23 жовтня голова Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що російські окупанти вивезли до Криму 12 дітей з інвалідністю з Олешківського дитячого будинку-інтернату на Херсонщині.

26 жовтня голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко повідомив, що з захопленої Херсонщини окупанти депортували місцевих дітей під виглядом відпочинку. За його словами, після місяця так званого шкільного навчання за російськими стандартами представники окупаційної адміністрації оголосили канікули та запропонували дітям виїзд на оздоровлення за межі Херсонщини. Зокрема, на територію Криму та в РФ - в Краснодарський край, Ростовську область.

За його словами, дітей вивезли та 2-3 тижні утримували в непоганих умовах, в умовно – "піонерських таборах", але потім повертати дітей відмовились.

Самойленко підкреслив, що представники місцевої української влади попереджали, щоб люди не відпускали дітей, але батьки не прислухались. Голова облради вважає, що хтось з них віднісся до пропозиції про дитячий відпочинок довірливо, хтось "купився на халяву".

1 вересня заступник голови Комітету Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Павло Сушко заявив, що з початку повномасштабної війни щонайменше 557 тисяч українських дітей було незаконно вивезено до Росії.

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