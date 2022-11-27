Серед поранених одна дитина.

Після втечі з лівобережної частини Херсонщини російські окупанти почали активно обстрілювати регіон. За минулу добу ворог здійснив 54 удари по території області. В результаті рашисти вбили 1 людину і поранили ще 2, включаючи дитину.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич в офіційному Telegram-каналі. За його словами, рашисти обстріляли Херсонський район. Під удари потрапили приватні будинки, гаражний кооператив та навчальний заклад. Окремі бомбардування здійснили по Чорнобаївці, Придніпровському, Музиківці, Зеленівці, Антонівці, Благовіщенському, Приозерному та Комишанах.

У Бериславському районі під обстрілом опинилися Берислав, Республіканець, Широка Балка, Червоний Маяк, Мілове, Новоберислав, Качкарівка, Шляхове. Зафіксовано пошкодження приватних споруд.

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"На жаль, через російські обстріли є жертви серед мирних жителів Херсонщини. За минулу добу рашисти вбили 1 жителя області, ще 2 людини отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед поранених є одна дитина", — підсумував Янушевич.

Обстріли України окупантами за добу

Вранці, 27 листопада, рашисти вдарили по Криворізькому району. Вони влучили двома ракетами в залізничну інфраструктуру в Лозуватській громаді.

Вночі окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя. Ворог випустив дві ракети, ймовірно С-300, які пошкодили будівлю і паркан.

Протягом усієї минулої ночі противник атакував Нікопольський район. Обстріли відбувалися з "Градів" і важкої артилерії.

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