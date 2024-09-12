Прочан попереджають про малу кількість укриттів і можливі наслідки ворожих атак.

Україна закликає хасидів цьогоріч утриматися від паломництва до міста Умань в рамках святкування юдейського нового року Рош га-Шана через повномасштабну військову агресію Росії. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

"Триваюча повномасштабна військова агресія Росії проти України створює реальні загрози життю і безпеці людей, унеможливлюючи гарантування безпеки іноземних громадян на території України. З огляду на це, МЗС закликає прочан-хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до Умані в рамках святкування Рош га-Шана", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві зауважили, що в разі приїзду в Україну, необхідно зважати на дію правового режиму воєнного стану, що передбачає обмеження свободи пересування, введення комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів стосовно осіб, які не дотримуватимуться встановлених обмежень.

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Також наголошується, що паломники мають зважати на відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для їхнього укриття у місцях їхнього масового перебування в Умані.

Окрім того, в МЗС попередили про ймовірну перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху поїздів через масовані обстріли об’єктів транспортної інфраструктури. Йдеться і про відсутність достатньої кількості медперсоналу та лікарень в Умані для обслуговування паломників, а також можливість запровадження додаткового регулювання в’їзду (онлайн-реєстрація) та перебування прочан-хасидів в Україні.

Своєю чергою начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець зазначив, що регулярні російські атаки та ураження цивільних об’єктів, провокації – "не просто страхачки, а українська буденність".

"Однак ми розуміємо, що, попри застереження, частина вірян все ж відвідає культове для себе місце. Тож маємо бути готовими", - написав він у Telegram.

За його словами, в місті будуть максимально посилені безпекові заходи.

"Акцент також на укриттях. Допрацьовуємо цей момент із профільними службами. Відточковуємо й інші напрями: від надання меддопомоги до санітарного й епідеміологічного благополуччя", - повідомив Табурець.

Святкування Рош га-Шана у 2024 році

Цьогоріч єврейський Новий рік, Рош га-Шана, починають відзначати з вечора 2 жовтня та закінчують увечері 4-го числа.

У 2023 році попри повномасштабну війну в Україні на святкування до Умані прибули понад 35 тисяч паломників.

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