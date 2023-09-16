Попри підвищені ризики, до Умані приїхала дійсно велика кількість паломників.

З 15 по 18 вересня відзначається Рош-га-Шана (юдейський Новий рік). Попри повномасштабну війну в Україні, чимало хасидів не відмовилися від традиційного святкування в Умані.

До міста вже прибуло понад 35 тисяч паломників, повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівський.

"Поліція працює у посиленому режимі, організована робота трьох місць фільтрації зі сканерами багажу, стаціонарні пости, пункт візової підтримки, контрольно-пропускні групи, збільшена кількість слідчо-оперативних груп. Попри підвищені ризики та дійсно велику кількість прибувших, правоохоронці тримають ситуацію під контролем, надзвичайних подій не відбулось",- зазначив Вигівський.

Він нагадав, що в Умані цілодобово працює координаційний штаб у складі представників Нацполіції, Нацгвардії, ДСНС, ДМС та інших служб.

Разом з українськими поліцейськими несуть службу поліцейські держави Ізраїль, які прибули з метою посилення заходів безпеки та допомоги туристам.

Святкування Рош га-Шана 2023 в Умані – деталі

14 вересня начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець інформував, що в Умань на святкування Рош-га-Шана (юдейського Нового року), прибули вже близько 22 тисяч паломників. Він зауважив при цьому, що хасиди продовжують прибувати, оскільки святкування починається 15 вересня та триватиме до 18 вересня. Протягом минулих років середньостатистичний показник відвідувань Умані складав 25-30 тисяч паломників.

Табурець акцентував на тому, що Україна попереджала про дуже високі ризики, які існують у зв’язку з війною. Однак, за його словами, прочани-хасиди, більшість з яких з Ізраїлю, твердять, що вони перебувають у стані війни не один рік.

Ще на початку вересня президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з прем’єр-міністром Держави Ізраїль Беньяміном Нетаньягу запропонував спільно посилити безпеку в Україні, бо близько 50 тисяч паломників виявили бажання приїхати до Умані на святкування Рош га-Шана.

В Умані запроваджено певні обмеження на період паломництва хасидів. Зокрема, з 11 до 21 вересня діє особливий режим в’їзду та виїзду, пересування громадян містом.

В мікрорайоні паломництва заборонено продаж і використання піротехнічних засобів, інших вибухових речовин, що створюють шумовий ефект, а також продаж пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю. Також діє заборона на продаж алкогольних напоїв.

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