Так само, як і минулими роками, цього року планується приїзд ізраїльських поліцейських, які допомагатимуть колегам з України.

До української Умані на святкування Рош га-Шана цього року може приїхати вдвічі більше паломників, ніж минулого року. Про це сказав посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський в інтерв'ю РБК-Україна.

"За нашими прогнозами, цього року приїде майже вдвічі більше, ніж минулого року", - зазначив він.

За словами Бродського, минулого року ще були побоювання через ситуацію з безпекою, але оскільки нічого екстраординарного не сталося, хасиди вважають, що там буде безпечно.

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"Хоча ми продовжуємо говорити про те, що Україна взагалі не найбезпечніше місце у світі, іде війна і все може бути. Оскільки Україна ніяк не обмежила в'їзд паломників, а Ізраїль не може цього зробити технічно, не може і не хоче цього робити, то десятки тисяч паломників приїдуть і цього року також", - сказав дипломат.

Бродський підкреслив, що так само, як і минулими роками, цього року планується приїзд до Умані ізраїльських поліцейських, які допомагатимуть колегам з України забезпечувати порядок та безпеку паломників.

"Сподіваюся, що як і минулого року, все пройде більш-менш спокійно, і так само як вони приїдуть, так само вони спокійно і поїдуть через кілька днів", - резюмував посол.

Святкування Рош-га-Шана в Умані-2023

Як повідомляв УНІАН, минулого року, попри підвищені ризики, до Умані приїхала дійсно велика кількість паломників – понад 35 тис. Хасиди влаштували масштабне святкування Рош га-Шана.

Святкування Рош-га-Шана (юдейський Новий рік) тривало з 15 по 18 вересня.

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