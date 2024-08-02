Респонденти вважають, що найбільш ефективно борються з корупцією українські громадяни.

На думку опитаних громадян України, найбільш корумпованими у державі є митниця, Верховна Рада і уряд. Про це свідчать результати загальнонаціонального телефонного опитування Національного Демократичного Інституту та Київського міжнародногоінститу соціології.

Зокрема, у респондентів запитали, у яких сферах чи інституціях корупція найбільш поширена в Україні. Учасники опитування могли обрати до трьох відповідей.

Так, 51% опитаних вважають, що корупція найбільш поширена на митниці, 48% – у Верховній Раді, 32% – в уряді, 27% – в поліції, 23% – у медицині, 22% – в органах місцевої влади, 19% – в армії, 8% – в бізнесі. Не змогли відповісти на це питання 6% респондентів.

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Разом з тим, громадяни відповіли, хто, на їх думку, ефективно бореться з корупцією в Україні. 40% вважають, що боротьбу з корупцією ведуть українські громадяни, 37% – Національне антикорупційне бюро України (НАБУ), 30% –Національна поліція України, 30% – ГО "Центр протидії корупції", 28% – медіа "БІГУС.інфо", 25% – медіа "Наші гроші", 24% – ГО "Антикорупційний рух України".

Опитування було проведене 8-25 травня 2024 року. Методом регулярного телефонного опитування було опитано 2,508 респондентів. Тимчасово окуповані території станом на 23 лютого 2022 року (Автономна Республіка Крим, м. Севастополь, окуповані райони Донецької та Луганської областей) були виключені з вибірки. Респонденти, які проживають на територіях, які були окуповані після 24 лютого 2022 року, були опитані (якщо вони відчували себе в достатній безпеці, щоб відповідати на запитання).

Випадкова похибка для національної вибірки не перевищує 2,2%

Корупція в Україні

Як повідомляв УНІАН, 25 липня голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект № 11340 щодо можливості "відкупу" для корупціонерів ще буде допрацьовуватись. За його словами, парламентський комітет погодився з тим, що в законі обов'язково має бути передбачена норма, що "відкупитись" матимуть змогу тільки ті, хто повністю відшкодував збитки та активно співпрацює зі слідством. Крім цього, вони ще й мають допомогти притягнути інших співорганізаторів злочину.

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