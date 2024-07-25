Спікер запевнив, що до другого читання законопроект однозначно буде змінений.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що законопроект № 11340 щодо можливості "відкупу" для корупціонерів ще буде допрацьовуватись і над наразі працює відповідний комітет парламенту.

Голова Ради в ефірі телемарафону розповів, що парламентський комітет погодився з тим, що в законі обов'язково має бути передбачена норма, що "відкупитись" матимуть змогу тільки ті, хто повністю відшкодував збитки та активно співпрацює зі слідством. Крім цього, вони ще й мають допомогти притягнути інших співорганізаторів злочину.

"Тобто не тільки штраф, не тільки відкуплення, а повне відшкодування та здача інших співучасників - це є умовами та підставами застосування угоди про визнання вини. І це буде застосовано не до всіх злочинів", - пояснив Стефанчук.

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Спікер пообіцяв, що до другого читання законопроект однозначно буде змінений.

"На скільки я знаю, в комітеті є повна гармонія, яким текст має бути до другого читання. Тому зрада скасовується. Ніхто не зможе відкупитися від вини, а особливо за корупцію", - додав спікер.

Закон про "відкуп" для корупціонерів - деталі

18 липня Верховна Рада України в першому читанні ухвалила проєкт Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо підвищення ефективності укладення угод про визнання винуватості (№11340).

Народні депутати України самі не порушували питання надання корупціонерам можливості укладати угоди зі слідством, це "надійшло від партнерів", пояснив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, коментуючи ухвалення відповідного законопроєкту.

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