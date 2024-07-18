Дружина чиновника задекларувала понад мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності.

Голова Держміграційної служби в Івано-Франківській області Сергій Саєв напав на журналістів під час зйомки розслідування про його маєток і ресторан.

Напад стався в ресторані "Рулька", який, за даними журналістів, належить його синові і де Саєв проводить "робочі зустрічі", пише "СтопКор".

Навесні цього року чиновник опублікував декларацію про доходи за 2023 рік. Із цього документа випливає, що у власності Саєва перебуває домоволодіння із земельною ділянкою в селі Дзвиняч і причіп "Дністер". При цьому в ресторан він приїхав на авто Tesla, якого в декларації немає.

Зазначається, що заклад імовірно належить синові начальника ДМС Прикарпаття. Однак сам держслужбовець заявив журналістам, що начебто не знає, хто є власником "Рульки".

Дружина чиновника задекларувала понад мільйон гривень доходу від підприємницької діяльності, 756 тис. грн зарплати в ТОВ "С-Капітель", 235 тис. грн виплат від "Прикарпатенерготрейду" і майже 720 тис. грн доходу від здачі в оренду землі. Крім того, у її власності - 8 земельних ділянок, 4 квартири, 2 будинки, а також приміщення торгового комплексу, виробничі будівлі та нежитлові приміщення.

"Побачивши знімальну групу, Сергій Степанович став ховатися від репортерів, а потім раптово накинувся на медійників і вибив із рук оператора камеру, яка перестала працювати після його удару", - зазначили журналісти.

За їхніми словами, правоохоронці з відділення поліції Івано-Франківського районного управління поліції ГУ Нацполіції в Івано-Франківській області прийняли та зареєстрували заяву за фактом скоєння нападу на журналістів.

Корупція в Україні

Народна депутатка від фракції партії "Європейська солідарність" Вікторія Сюмар разом із її чоловіком, колишнім першим заступником мера Ірпеня Дмитром Христюком, побудувала маєток у селищі Лебедівка під Києвом, але не декларує дані, скільки грошей на нього витратила. Про це йдеться в публікації проєкту розслідувань BlackBox OSINT.

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