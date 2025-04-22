Українці ображені на покійного Папу Франциска через його заяви про війну, - Reuters

Українські католики із жалем сприйняли звістку про смерть понтифіка, але сподіваються, що його наступник буде більш прильним до України.

Українські католики ображені на покійного Папу Римського Франциска, який помер 21 квітня, через його позицію щодо війни Росії проти України, пише Reuters.

У Львові, біля католицької церкви, віряни висловлювали скорботу через смерть Папи Франциска, одночасно не приховуючи болю від того, що він, на їхню думку, не підтримав Україну у війні з Росією.

У 2024 році в інтерв’ю швейцарському ЗМІ понтифік заявив, що Україна повинна мати "мужність білого прапора" та шукати миру з Росією, аби завершити збройний конфлікт.

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Ці слова суперечили офіційній позиції української влади та її союзників, які вважають, що Росію необхідно зупинити, адже її вторгнення було неспровокованим.

"Були певні суб’єктивні оцінки з його боку, на жаль", - сказав Андрій Бень, ветеран українських військ.

"Я не збираюся це коментувати", - додав він. "Я сподіваюся, що наступний Папа буде мудрішим, освіченішим і кращим".

57-річний львів’янин Олег Яким’як, виходячи з храму, визнав, що хоч і деякі слова Папи були болючими, все ж його заслуги переважають.

"Ми розуміємо, що хороші речі, які він зробив, набагато більші, ніж ті болючі речі, які він зробив нам", - сказав він.

Марта Бінишин, парафіянка церкви, висловила сподівання, що новообраний понтифік більше підтримуватиме Україну.

"Ми побачимо в образі наступного Папи людину, яка принесе нам більше світла, трохи більше допомоги для України та українців", - зазначила вона.

Софія Федина, депутатка українського парламенту, вшанувала пам'ять Папи Франциска в Telegram, але й висловила критику:

"Я сама критично поставилася до деяких висловлювань, тому що не можна прирівнювати і примиряти жертву і злочинця в момент вчинення злочину. Тому сподіваюся, що наступний Папа стане на захист справедливості!"

Позиція Папи Франциска щодо України

Після вторгнення Росії в лютому 2022 року Папа неодноразово називав війну несправедливою агресією та виступав за мир у публічних зверненнях. Він також закликав главу РПЦ Кіріла не служити інтересам Кремля.

Водночас, відсутність прямих звинувачень на адресу Володимира Путіна, а також згадка про "велику Російську імперію" Петра I і Катерини II, викликали хвилю обурення в Україні. Католицькі єпископи повідомили понтифіку в Римі, що такі заяви стали для них джерелом великого болю. Більше заяв Франциска про Україну - читайте у матеріалі УНІАН.

Нагадаємо, що приблизно 10% населення України — католики, переважно на заході країни, зокрема у Львові.

Росія, зі свого боку, продовжує стверджувати, що її військова операція є вимушеною відповіддю на загрозу з боку НАТО і націлена на боротьбу з "неонацистським режимом" у Києві.

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