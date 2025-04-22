Українці ображені на покійного Папу Франциска через його заяви про війну, - Reuters

Українські католики ображені на покійного Папу Римського Франциска, який помер 21 квітня, через його позицію щодо війни Росії проти України, пише Reuters.
У Львові, біля католицької церкви, віряни висловлювали скорботу через смерть Папи Франциска, одночасно не приховуючи болю від того, що він, на їхню думку, не підтримав Україну у війні з Росією.
У 2024 році в інтерв’ю швейцарському ЗМІ понтифік заявив, що Україна повинна мати "мужність білого прапора" та шукати миру з Росією, аби завершити збройний конфлікт.
Ці слова суперечили офіційній позиції української влади та її союзників, які вважають, що Росію необхідно зупинити, адже її вторгнення було неспровокованим.
"Були певні суб’єктивні оцінки з його боку, на жаль", - сказав Андрій Бень, ветеран українських військ.
"Я не збираюся це коментувати", - додав він. "Я сподіваюся, що наступний Папа буде мудрішим, освіченішим і кращим".
57-річний львів’янин Олег Яким’як, виходячи з храму, визнав, що хоч і деякі слова Папи були болючими, все ж його заслуги переважають.
"Ми розуміємо, що хороші речі, які він зробив, набагато більші, ніж ті болючі речі, які він зробив нам", - сказав він.
Марта Бінишин, парафіянка церкви, висловила сподівання, що новообраний понтифік більше підтримуватиме Україну.
"Ми побачимо в образі наступного Папи людину, яка принесе нам більше світла, трохи більше допомоги для України та українців", - зазначила вона.
Софія Федина, депутатка українського парламенту, вшанувала пам'ять Папи Франциска в Telegram, але й висловила критику:
"Я сама критично поставилася до деяких висловлювань, тому що не можна прирівнювати і примиряти жертву і злочинця в момент вчинення злочину. Тому сподіваюся, що наступний Папа стане на захист справедливості!"
Позиція Папи Франциска щодо України
Після вторгнення Росії в лютому 2022 року Папа неодноразово називав війну несправедливою агресією та виступав за мир у публічних зверненнях. Він також закликав главу РПЦ Кіріла не служити інтересам Кремля.
Водночас, відсутність прямих звинувачень на адресу Володимира Путіна, а також згадка про "велику Російську імперію" Петра I і Катерини II, викликали хвилю обурення в Україні. Католицькі єпископи повідомили понтифіку в Римі, що такі заяви стали для них джерелом великого болю. Більше заяв Франциска про Україну - читайте у матеріалі УНІАН.
Нагадаємо, що приблизно 10% населення України — католики, переважно на заході країни, зокрема у Львові.
Росія, зі свого боку, продовжує стверджувати, що її військова операція є вимушеною відповіддю на загрозу з боку НАТО і націлена на боротьбу з "неонацистським режимом" у Києві.