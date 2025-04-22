Франциск зазначив у заповіті, що витрати на підготовку поховання мають бути покриті коштом пожертви.

Ватикан оприлюднив духовний заповіт Папи Римського Франциска. У ньому понтифік заявив, що "завжди ввіряв" себе Богородиці та "пожертвував Господу" свої страждання, які випали в останні роки життя, за мир у світі.

Заповіт розміщено на сайті Vatican News.

"Відчуваючи, що наближається захід мого земного життя, і з живою надією на Життя Вічне, прагну висловити свою заповітну волю лише щодо місця мого поховання", - йдеться у тексті документу.

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Папа вказав, що життя та служіння завжди ввіряв Пресвятій Марії. "Тому прошу, щоб мої тлінні останки спочивали в очікуванні дня воскресіння в Папській базиліці Пресвятої Діви Марії", - йдеться у тексті.

Понтифік висловив побажання, щоб його "остання земна мандрівка завершилася в цій дуже стародавній Марійській святині", оскільки туди він приходив на молитву на початку і в кінці кожної подорожі.

"Прошу приготувати мені гробницю в ніші бічного нефа між Павловою каплицею та каплицею Сфорци вищезгаданої Папської базиліки. Гробниця повинна бути в землі; проста, без особливих прикрас і з єдиним написом: "Franciscus"", - сказано в документі.

Крім того, Франциск зазначив, що витрати на підготовку поховання мають бути покриті коштом пожертви, яку він розпорядився передати базиліці Санта-Марія-Маджоре.

"Нехай Господь дасть заслужену нагороду тим, хто мене любив, не перестаючи молитися за мене. Страждання, які випали на мою долю в останній частині мого життя, я жертвую Господу за мир у світі та братерство між народами", - йдеться у папському заповіті.

Заповіт Франциска був складений 29 червня 2022 року.

Помер Папа Римський

Понтифік помер о 7:35 ранку у Великодній понеділок у віці 88 років.

Франциск був Папою Римським із 2013 року.

Останні роки він часто хворів, особливо важко, починаючи з лютого цього року. Він переніс двосторонню пневмонію, яка дуже підкосила його стан.

У Великдень Папа Римський Франциск показався на публіці. У святковій промові він згадав Україну.

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