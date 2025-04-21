Позиція Папи Франциска щодо війни в Україні залишалася предметом дискусій. Понтифіка звинувачували у тому, що він не враховував реалії агресії.

У Великодній понеділок, 21 квітня, відійшов у вічність Папа Римський Франциск. Понтифік часто згадував про Україну у своїх проповідях та публічних заявах.

УНІАН зібрав найважливіші та найскандальніші заяви Папи Франциска про Україну та війну.

"Мир для України" - квітень 2025 року

20 квітня, за день до смерті, після важкої хвороби Папа Римський Франциск з'явився перед вірянами на Великдень. У святковій промові він згадав Україну.

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Папа Римський сказав лише фразу: "Браття і сестри, з Великоднем!". Решту його послання зачитав помічник. Понтифік у своєму зверненні закликав припинити війну в Україні та Газі:

"Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру... Нехай у цьому році Великдень також буде нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів".

"Мученицька Україна" - лютий 2025 року

"Україна - це мученицька країна, яка багато терпить. Молімося за неї щодня", - сказав Франциск під час загальної аудієнції у Ватикані.

Цей вислів Папа використовував з початку повномасштабного вторгнення Росії, акцентуючи на жертвах серед мирного населення.

Різдвяне послання Urbi et Orbi - грудень 2024 року

У своєму традиційному зверненні Папа закликав до припинення війни в Україні:​

"Нехай замовкне зброя у змученій війною Україні! Нехай буде мужність, необхідна аби відкрити двері до переговорів, діалогу та зустрічей, щоб досягти справедливого та тривалого миру."​

Цей заклик прозвучав на тлі його побажань миру в інших конфліктних регіонах світу.

"Білий прапор" - березень 2024 року

У березні минулого року Папа спровокував скандал. Понтифік заявив, що Україні час "піднести білий прапор" і почати переговори з РФ. За словами Франциска, "сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти "білий прапор" і вести переговори".

"Потрібна мужність піднести "білий прапор", вести переговори", - сказав понтифік в інтерв’ю швейцарському телебаченню RSI.

Ця фраза викликала хвилю критики. Її інтерпретували як натяк на капітуляцію України. Після реакції Ватикан уточнив: мова йшла про перемовини задля припинення насильства, а не про політичну здачу.

Заява Ватикану щодо агресора

Після обурення української сторони речник Святого Престолу пояснив слова Папи:

"Росія — агресор. Вона повинна припинити несправедливу війну".

Це стало важливим уточненням до попередніх неоднозначних заяв Папи.

"Божевілля війни призводить до поразки" - березень 2024

Після резонансної заяви про "білий прапор" Папа Франциск під час щотижневої аудієнції закликав до молитви за мир:​

"Багато молодих людей ідуть вмирати. Давайте помолимося Господу, щоб він дав нам благодать подолати це божевілля війни, яка завжди призводить до поразки."

Послання молоді України — грудень 2024 року

"Будьте патріотами, але не ворогами. Вчіться прощати, відкидайте війну", - звернувся Папа до українських підлітків і студентів.

Франциск наголосив, що справжнє відновлення нації можливе тільки через мир і духовне зцілення.

"Вони ж брати" - грудень 2024 року

15 грудня 2024 року під час молитви на острові Корсика Папа Франциск назвав українців і росіян "двоюрідними братами", закликавши до примирення:​

"Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна — це завжди поразка. Миру всьому світу!" ​

Ця заява викликала обурення серед українців, які вважають, що такі порівняння ігнорують агресію Росії та страждання українського народу.

Папа Римський помер - що відомо

Як повідомляв УНІАН, у віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Зазначається, що Папа відійшов у вічність у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у ватиканському будинку Санта-Марта.

Кардинал Кевін Фаррелл, камерленг Святої Римської Церкви зі скорботою сповістив про смерть Папи Франциска: "Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця".

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