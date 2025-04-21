У Великодній понеділок, 21 квітня, відійшов у вічність Папа Римський Франциск. Понтифік часто згадував про Україну у своїх проповідях та публічних заявах.
УНІАН зібрав найважливіші та найскандальніші заяви Папи Франциска про Україну та війну.
"Мир для України" - квітень 2025 року
20 квітня, за день до смерті, після важкої хвороби Папа Римський Франциск з'явився перед вірянами на Великдень. У святковій промові він згадав Україну.
Папа Римський сказав лише фразу: "Браття і сестри, з Великоднем!". Решту його послання зачитав помічник. Понтифік у своєму зверненні закликав припинити війну в Україні та Газі:
"Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру... Нехай у цьому році Великдень також буде нагодою для визволення військовополонених і політв’язнів".
"Мученицька Україна" - лютий 2025 року
"Україна - це мученицька країна, яка багато терпить. Молімося за неї щодня", - сказав Франциск під час загальної аудієнції у Ватикані.
Цей вислів Папа використовував з початку повномасштабного вторгнення Росії, акцентуючи на жертвах серед мирного населення.
Різдвяне послання Urbi et Orbi - грудень 2024 року
У своєму традиційному зверненні Папа закликав до припинення війни в Україні:
"Нехай замовкне зброя у змученій війною Україні! Нехай буде мужність, необхідна аби відкрити двері до переговорів, діалогу та зустрічей, щоб досягти справедливого та тривалого миру."
Цей заклик прозвучав на тлі його побажань миру в інших конфліктних регіонах світу.
"Білий прапор" - березень 2024 року
У березні минулого року Папа спровокував скандал. Понтифік заявив, що Україні час "піднести білий прапор" і почати переговори з РФ. За словами Франциска, "сильнішим буде той, хто дивиться на ситуацію, думає про людей, має сміливість підняти "білий прапор" і вести переговори".
"Потрібна мужність піднести "білий прапор", вести переговори", - сказав понтифік в інтерв’ю швейцарському телебаченню RSI.
Ця фраза викликала хвилю критики. Її інтерпретували як натяк на капітуляцію України. Після реакції Ватикан уточнив: мова йшла про перемовини задля припинення насильства, а не про політичну здачу.
Заява Ватикану щодо агресора
Після обурення української сторони речник Святого Престолу пояснив слова Папи:
"Росія — агресор. Вона повинна припинити несправедливу війну".
Це стало важливим уточненням до попередніх неоднозначних заяв Папи.
"Божевілля війни призводить до поразки" - березень 2024
Після резонансної заяви про "білий прапор" Папа Франциск під час щотижневої аудієнції закликав до молитви за мир:
"Багато молодих людей ідуть вмирати. Давайте помолимося Господу, щоб він дав нам благодать подолати це божевілля війни, яка завжди призводить до поразки."
Послання молоді України — грудень 2024 року
"Будьте патріотами, але не ворогами. Вчіться прощати, відкидайте війну", - звернувся Папа до українських підлітків і студентів.
Франциск наголосив, що справжнє відновлення нації можливе тільки через мир і духовне зцілення.
"Вони ж брати" - грудень 2024 року
15 грудня 2024 року під час молитви на острові Корсика Папа Франциск назвав українців і росіян "двоюрідними братами", закликавши до примирення:
"Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна — це завжди поразка. Миру всьому світу!"
Ця заява викликала обурення серед українців, які вважають, що такі порівняння ігнорують агресію Росії та страждання українського народу.
Папа Римський помер - що відомо
Як повідомляв УНІАН, у віці 88 років помер Папа Римський Франциск. Зазначається, що Папа відійшов у вічність у Великодній понеділок, 21 квітня 2025 року, у ватиканському будинку Санта-Марта.
Кардинал Кевін Фаррелл, камерленг Святої Римської Церкви зі скорботою сповістив про смерть Папи Франциска: "Дорогі брати і сестри, з глибоким сумом мушу сповістити про смерть нашого Святішого Отця Франциска. Сьогодні о 7:35 ранку Єпископ Риму Франциск повернувся до дому Отця".