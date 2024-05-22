Українці відповіли, чи готові до стосунків з дівчиною, яка веде OnlyFans (відео)

Відповіді українських чоловіків кардинально відрізнялися одна від одної.

Українські чоловіки відповіли, чи зустрічалися з жінками, які заробляють на платформі інтимного контенту OnlyFans.

На це питання респонденти відповіли в Instagram-опитуванні dating_andrew. Серед найчастіших відповідей українських чоловіків такі:

"Так",

"Чесно кажучи, не зовсім, тому що, для мене важливо, щоб дівчина всю свою сексуальну енергію, всю свою жіночність, зберегла в собі, а не на публіку",

"Ну, навряд чи уявляв би, знову ж таки, я одружений, тому ні",

"Я не уявляю себе в таких стосунках",

"Ні".

OnlyFans та податки

Сервіс OnlyFans – це платформа з Великобританії, яка переважно використовується творцями контенту для дорослих. Вона дозволяє підписникам отримувати контент від творців за щомісячний членський внесок.

У червні 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про "податок на Google", який, зокрема, зобов'язує інтернет-гігантів, які працюють в Україні, сплачувати податки до українського держбюджету.

Станом на 24 травня 2022 року держбюджет України поповнився 9 мільйонами гривень завдяки OnlyFans.

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