Таким чином вони протестують проти цензури мистецтва в соціальних мережах.

Віденська рада з туризму на знак протесту проти цензури соціальних мереж створила обліковий запис в OnlyFans - єдиній соцмережі, яка дозволяє публікувати зображення оголеної натури.

Про це пише The Guardian.

У липні TikTok-аккаунт галереї Альбертіна було призупинено, а потім заблоковано за публікацію робіт японського фотографа Нобуйосі Аракі, де було зображено жіночі груди. Це сталося після аналогічного інциденту у 2019 році, коли Instagram постановив, що картина Пітера Пауля Рубенса порушила стандарти спільноти платформи, що забороняють будь-яке зображення оголеної натури, навіть якщо воно носить "художній або творчий характер".

У 2018 році фотографію 25000-річної статуетки Венери Віллендорфської, зроблену в Музеї природознавства, було визнано Facebook порнографічною і видалено з платформи.

Читайте такожВ Іспанії у статуї динозавра знайшли труп чоловіка: він міг потрапити туди випадково (відео)А Музей Леопольда у 2018 році щосили намагався просувати свою колекцію оголених зображень експресіоніста Егона Шиле, проте регулятори реклами в Німеччині, Великобританії та США відмовлялися показувати їх. Раді з туризму вдалося провести рекламну кампанію, лише приховавши оголені тіла.

Коротке відео із зображенням картини Коломана Мозера "Пара закоханих", зроблене на честь 20-річчя Музею Леопольда цього року, також було відхилено Facebook та Instagram як "потенційно порнографічне".

Ці та інші роботи тепер опубліковано на сторінці Відня в OnlyFans, де цензура для такого контенту відсутня.

OnlyFans з'явився у 2016 році як сервіс, де творці контенту можуть заробляти гроші на користувачах, які підписуються на їх контент. При цьому платформа отримала популярність в індустрії розваг для дорослих, адже порнографічний контент на ній не заборонено.

За словами представниці Віденської ради з туризму Хелени Хартлауер, місто і його культурні установи практично зовсім не можуть використовувати оголені твори мистецтва в рекламних матеріалах.

"Ці твори мистецтва дуже важливі і важливі для Відня. Коли ви думаєте про автопортрет Шиле 1910 року, це одне з найбільш знакових творів мистецтва. Якщо їх не можна використовувати в такому потужному засобі комунікації, як соціальні мережі, це несправедливо і прикро. Ось чому ми подумали про OnlyFans: нарешті є спосіб показати ці речі", - сказала Хартлауер.

Першим підписникам свого профілю на OnlyFans місто пообіцяло карту Vienna City Card або вхідний квиток у музей, щоб особисто побачити один з творів мистецтва.

Як повідомляв УНІАН, адміністрація соцмережі Facebook заблокувала сторінку нащадка дослідника Миколи Миклухо-Маклая через фото з жителями Нової Гвінеї, де була напівоголена жінка.

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Автор: Катерина Комолова