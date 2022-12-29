Найбільших втрат ворог зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках.

Українські військові за добу знищили ще майже 800 російських окупантів. Про це йдеться в повідомленні на сторінці Генерального штабу Збройних сил України в Facebook.

Зазначається, що загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 грудня серед особового складу орієнтовно склали близько 104 тис. 560 (+790 за добу) осіб.

Ворожих танків було знищено 3 тис. 18 (+1) одиниць, бойових броньованих машин - 6 тис. 47 (+10), артилерійських систем - 2 тис. 4 (+5), реактивних систем залпового вогню - 423 (+5).

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Засобів протиповітряної оборони - 212, літаків - 283, вертольотів-268 (+1), безпілотників оперативно-тактичного рівня - 1 тис. 717 (+10) крилатих ракет - 653.

Крім того, кораблів/катерів було знищено 16, автомобільної техніки та автоцистерн - 4 тис. 675 (+15), спеціальної техніки - 179.

"Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському та Бахмутському напрямках. Дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

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