Авіація України за добу завдала по супротивнику понад 10 ударів, зазначили у Генштабі.

Втрати Росії в Україні знову зросли - унаслідок учорашнього удару українських військ по ворожих позиціях поблизу Бердянська Запорізької області ліквідовані десятки окупантів.

Після вогневого ураження підрозділами Сил оборони ворожих позицій в районі Бердянська Запорізької області ліквідовано понад 50 окупантів, про це йдеться у зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за добу українська авіація завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удар по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Відео дня

"А наші ракетники і артилеристи за поточну добу уразили 4 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили окупантів", - інформують у Генштабі.

За його даними, супротивник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Запорізькому напрямках, а також намагається покращити тактичне положення на Лиманському й Авдіївському.

Ситуація на фронті в Україні - що треба знати

Росіяни вже не один місяць намагаються наступати на Донбасі, справжньою фортецею українських воїнів стало місто Бахмут у Донецькій області.

ЗСУ також активно протистоять ворогу в Запорізькій області. 28 грудня Генштаб нашої армії повідомив, що днями в регіоні було знищено багато ворожої військової техніки та поранено понад 150 загарбників.

Варто зазначити, що загальні втрати РФ в Україні вже становлять 104 тисячі 560 окупантів.

Вас також можуть зацікавити новини: