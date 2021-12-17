З 19 грудня кожен вакцинований українець зможе скористатися програмою та отримати виплати.

Через кількість охочих придбати книжки за так звану "тисячу Зеленського", виділену напередодні у тестовому режимі, сайти книгарень у вечір, 16 грудня, почали помітно давати збій.

У користувачів книгарень "Yakaboo" та "Є" некоректно відображалися замовлення, хтось скаржився на відображення віртуальних полиць з наявними продуктами, а в когось просто не відкривалися сторінки.

Факт збою у роботі книгарень підтвердив у Telegram міністр цифрової трансформації Михайло Федоров: "А тим часом учасники бета-тестування своєю активністю "поклали" вже кілька популярних книжкових інтернет-магазинів. Чудовий показник того, що ми – читаюча нація".

Читайте також"Не лякайте різками": митрополит Епіфаній дав поради батькам, як провести День святого Миколая з дітьмиСьогодні книжкові працюють у звичайному режимі.

У "Книгарні Є" в коментарі Liga.Tech підтвердили, що причиною перебоїв сайту стала, зокрема, анонсована урядом "тисяча". Ситуацію магазину ускладнили й відкриті передноворічні знижки.

"Вчорашній виторг онлайн-магазину "Видавництва Старого Льва" – вдвічі більше, ніж середньостатистичний у цей період. І це пов'язано саме з тим, що відбулося перше нарахування "тисячі". Цінно, що серед різних опцій, куди витратити ці кошти, люди обирають книги і, зокрема, нашого видавництва", – розповіла керівниця PR&Marketing видавництва Оксана Зьобро.

Тисяча за вакцинацію: за день українці отримали півмільярда гривень

16 грудня тестувальники програми "єПідтримка" отримали перші виплати за вакцинацію, загальна сума яких склала 500 млн грн.

З 19 грудня кожен вакцинований українець зможе скористатися програмою та отримати виплати.

Для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

"Е-гроші" можна буде витратити на:

придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

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Автор: Яна Ставська