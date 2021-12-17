Учора, 16 грудня, тестувальники програми "єПідтримка" отримали перші виплати за вакцинацію, загальна сума яких склала 500 млн грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду в парламенті.
"Буквально вчора перших 500 млн грн коштів вже тестувальники програми отримали, а з 19 грудня кожен українець (вакцинований – УНІАН) зможе скористатися, отримати тисячу гривень і використати на підтримку тих галузей, які найбільше постраждали від ковіду", – сказав очільник уряду.
Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.
Читайте також"Перші ластівки": monobank почав перші виплати "тисячі Зеленського"Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.
Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.
18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим. А 2 грудня 2021 року парламент виділив з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають усі вакциновані українці.
У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що виплати тисячі за вакцинацію почнуться вже з 20-21 грудня.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.
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