З 19 грудня кожен вакцинований українець зможе скористатися програмою та отримати виплати.

Учора, 16 грудня, тестувальники програми "єПідтримка" отримали перші виплати за вакцинацію, загальна сума яких склала 500 млн грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду в парламенті.

"Буквально вчора перших 500 млн грн коштів вже тестувальники програми отримали, а з 19 грудня кожен українець (вакцинований – УНІАН) зможе скористатися, отримати тисячу гривень і використати на підтримку тих галузей, які найбільше постраждали від ковіду", – сказав очільник уряду.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" по 1 тис. грн.

Читайте також"Перші ластівки": monobank почав перші виплати "тисячі Зеленського"Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів у спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим. А 2 грудня 2021 року парламент виділив з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають усі вакциновані українці.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили, що виплати тисячі за вакцинацію почнуться вже з 20-21 грудня.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію дізнавайтеся на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Жирій