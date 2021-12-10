Спочатку програма стане доступна в "Дії", а потім запропонують альтернативний механізм нарахування виплат.

Для виплати тисячі гривень за вакцинацію від COVID-19 буде запропонований альтернативний механізм, крім застосунку "Дія".

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко під час брифінгу.

Він нагадав, що 19 грудня стартує державна програма "єПідтримка", спрямована на підтримку бізнесу, який найбільше постраждав під час пандемії COVID-19.

"Програмою передбачено, що всі повнолітні громадяни України, які пройшли повний курс щеплення проти COVID-19, зможуть отримати 1000 грн від держави. За ці кошти вони матимуть можливість придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, купити квитки на залізничні та авіаперевезення по Україні, придбати книжки. Програма реалізовуватиметься в декілька етапів. З 19 грудня послуга стане доступна в мобільному застосунку "Дія". Це — найшвидший і найпростіший спосіб. На другому етапі (3 квартал 2022 року) буде запропоновано альтернативний механізм нарахування, над яким зараз працюють", - додав міністр.

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15 листопада 2021 року президент Володимир Зеленський заявив, що в рамках нової програми підтримки креативного, спортивного та транспортного секторів економіки українці, які отримали дві дози антиковідної вакцини, зможуть отримати через додаток "Дія" 1 тисячу гривень.

Ці кошти можна буде витратити на придбання абонементів в спортзали, відвідування кінотеатрів, театрів, купити квитки для подорожей всередині країни та ін.

Також Зеленський запевнив, що для вакцинованих громадян, які не зареєстровані в додатку "Дія", держава забезпечить альтернативну можливість отримати ці гроші.

Перший віце-прем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко заявила, що програма "тисяча Зеленського" буде офіційно називатися "еПідтримка", а отримані по ній гроші можна буде витратити в тому числі та на придбання книг.

18 листопада Верховна Рада попередньо схвалила виділення 3 мільярдів на виплати вакцинованим.

Читайте такожШмигаль розповів, коли і як українці отримають тисячу гривень за вакцинацію2 грудня 2021 року Верховна Рада виділила з державного бюджету на 2021 рік 8 млрд грн. Їх направлять на реалізацію програми "тисяча Зеленського". Гроші отримають всі вакциновані українці.

Програма стартує з 19 грудня. При цьому з 13 грудня стартує пілотний проект реєстрації на отримання тисячі за вакцинацію.

Українські банки вже випустили понад 300 тисяч віртуальних карт для проекту "еПідтримка".

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Автор: Леся Лещенко