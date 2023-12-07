Міноборони запустило новий проект призову військовозобов'язаних громадян до лав Збройних сил України.
Як повідомив в TikTok адвокат Сергій Гула, керівництво Міноборони ініціювало співпрацю з рекрутинговими компаніями, що дає змогу мобілізувати громадян добровільно та в обхід ТЦК і СП.
Юрист зауважив, що рекрутинг покликаний зробити мобілізацію ефективнішою, оскільки дасть змогу залучити в підрозділи вузькопрофільних фахівців, яких складно знайти через мобілізацію за повістками. Рекрутери вестимуть роботу безпосередньо з військовими частинами, а персональні дані в ТЦК не передаватимуть. У разі відмови від пропозиції не вручатимуть повістку і не буде примусової мобілізації за місцем проживання.
"Одне з головних питань: де ви були раніше? Чому багато айтішників опинилися в піхоті, багато людей, які знають 3-4 мови, опинилися в артилерії. Людей, які могли надати унікальні послуги, відправили копати окопи", - зазначив адвокат.
Мобілізація в Україні - останні новини
За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, в нашій державі є проблеми з мобілізацією. Експерт повідомляв, що воювати відправляють людей, які не хочуть цього робити, і таким чином військкоми підставляють наших бійців, оскільки немотивовані люди можуть стати зрадниками.
У ЗСУ підкреслювали, що під мобілізацію підпадають військовозобов'язані, яким служити не заважають якісь проблеми зі здоров'ям. Також зазначалося, що мобілізації не підлягають люди, які мають право на відстрочку від служби.