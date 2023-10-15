Мобілізації підлягають громадяни, які можуть служити за станом здоров'я, зазначили у Збройних силах України.

Мобілізація 2023 в Україні триває, і у Сухопутних військах Збройних сил України вже роз'яснили резонансу заяву, що свою державу "доведеться захищати кожному".

Зараз мобілізувати можуть чоловіків у віці 18-60 років, які за станом здоров’я здатні служити, розповів керівник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо. Він підкреслив, що, згідно з Конституцією, громадяни мають захищати свою державу.

"…для того, щоб бути готовим виконувати свій обов’язок, необхідно з’явитись у свої ТЦК СП (територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, стара назва військкомат - Ред.) та оновити свої облікові дані. Тобто, якщо є якесь право на відстрочку - надати це право. Щоб ресурси, які зараз є в ТЦК СП, використовувати правильно", - сказав Фітьо.

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За його словами, наприклад, якщо громадянин є у базі реєстру як військовозобов’язаний і здоровий, але має хворобу й нічого не повідомив у військкомат, то там не знають, що він не може служити.

Мобілізація в Україні - що сьогодні варто знати

Мобілізацію в Україні оголосили після того, як РФ здійснила повномасштабне вторгнення на нашу територію. Варто зазначити, що зараз прийти у військкомати мають не лише чоловіки призовного віку, а й жінки-медики, оскільки вони також військовозобов'язані й мають перебувати на обліку.

Заступник міністра оборони України Наталія Калмикова 13 жовтня висловилася про мобілізаційні заходи. За відомостями журналістів, вона сказала, що Україну доведеться захищати кожному, тому краще прийти самому в ТЦК "і знайти той підрозділ, в якому хочеш служити і мобілізуватись саме до нього". Ця заява викликала у суспільстві неабиякий резонанс.

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