Як зазначив військовий, піхотинців на фронті можуть замінити тільки піхотинці.

Екскомандувач Аеромобільних (Десантно-штурмових) військ України, полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Іван Якубець заявив, що мобілізація дуже важлива, оскільки піхота є головним чинником на війні.

Як зазначив Якубець в ефірі каналу Еспресо, піхотинців на фронті можуть замінити тільки інші піхотинці. На жаль, втрати треба компенсувати.

"Піхоту можна замінити лише піхотою. Це війна і яка б не була гарна артилерія, танки або інші засоби збройної боротьби, вони допомагають піхоті - це головний чинник. А піхота - це мобілізація, бо люди виходять зі строю: хворіють, є поранені, загиблі й потрібно відновлювати", - пояснює експерт.

Як зазначив військовий, армія не може постійно бути на передньому фронті. Треба змінювати розташування підрозділів.

"Говорили ще тогоріч: пане міністр оборони, призвіть більше, а він нам відповідав, що у нього мільйон під прицілом. А ми питаємо: де ж той мільйон, якщо росіяни наступають або обороняються, за даними розвідки 430 тис., це означає, що приблизно така ж цифра і в нас. А де ж тоді ще 600 тисяч, чим вони займаються? Інші напрямки прикривають? Які? На півночі, але ж там можна обійтись поки, там немає активних дій; на північному сході - теж. Тобто армію треба перерахувати, подивитися, де зайві, а їх дуже багато", - підкреслив Якубець.

За його словами, мобілізація має активно продовжуватися. Окремо Якубець прокоментував інформацію з приводу того, що краще мобілізовувати одного мотивованого, ніж два без мотивації.

"Шановні друзі, ви дуже сильно помиляєтеся, не можна так казати. Що значить невмотивовані, що значить він не хоче або він не вміє? Не вміє значить навчимо, а не хоче - змусимо, це ж війна, як хтось там буде невмотивований", - зазначив експерт.

Мобілізація в Україні - останні новини

У ЗСУ підкреслювали, що під мобілізацію підпадають військовозобов'язані, яким служити не заважають якісь проблеми зі здоров'ям. Також зазначалося, що мобілізації не підлягають люди, які мають право на відстрочку від служби.

За словами військово-політичного оглядача Олександра Коваленка, в нашій державі є проблеми з мобілізацією. Експерт повідомляв, що воювати відправляють людей, які не хочуть цього робити, і таким чином військкоми підставляють наших бійців, оскільки немотивовані люди можуть стати зрадниками.

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