Дозвіл діятиме протягом воєнного стану та 90 днів після його закінчення, але є певна умова.

Верховна Рада дозволила цивільним особам застосування вогнепальної зброї для відсічі агресії Російської Федерації.

Про це повідомив народний депутат Павло Фролов у Telegram. При цьому вын не уточнив скільки народних депутатів проголосували за відповідний закон.

Він зазначає, що ухвалений закон "Про внесення змін до зкону "Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України" щодо вдосконалення порядку отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю" (реєстраційний №9538) надає право цивільним особам володіти та користуватися отриманою від МВС вогнепальною зброєю та боєприпасами до неї, для відсічі збройної агресії РФ. Дозвіл діятиме протягом воєнного стану та 90 днів після його закінчення, при цьому така зброя повинна бути задекларована.

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Закон зобов'язує особу, яка знайшла вогнепальну зброю, повідомляти про знахідку в поліцію протягом 24 годин, для подальшої здачі або декларування.

Законом вводяться обмеження щодо знайденої вогнепальної зброї, яка не підлягає декларуванню:

зброя калібру більше 12,7 мм;

гладкоствольна зброя калібру більше 23 мм,

кулемети, гранатомети, міномети, вогнемети, ПЗРК тощо.

Закон зобов'язує цивільних осіб не пізніше 90 днів після закінчення воєнного стану здати знайдену та задекларовану вогнепальну зброю і невикористані боєприпаси до поліції. Подальше набуття цією особою зброї у власність може відбутись після спливу трьох місяців з дня здачі для перевірки до поліції.

Протягом 90 днів потрібно здати зброю, отриману від держави для відсічі агресії РФ.

Зброя в Україні

Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко зазначав, що в українців на руках зараз може бути 1-5 млн одиниць трофейної зброї. При міністр цьому додав, що після війни буде 2-3 млн одиниць вогнепальної зброї. Він підкреслив, що МВС працює над недопущенням перевезення цієї зброї через кордон.

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