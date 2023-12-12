І абсолютна більшість українців – 87% – переконані, що за належної допомоги Заходу Україна зможе досягти прийнятного результату.

Більшість опитаних українців, а саме 58% наразі схиляються до думки, що навіть у разі суттєвого скорочення Західної допомоги варто все одно продовжувати бойові дії та тиск на окупантів, навіть з урахування ризиків для територій, які контролюються Україною зараз.

Про це повідомляє Київський міжнародний інститут соціології (КМІС), який оприлюднив результати всеукраїнсього опитування громадської думки "Омнібус", проведеного упродовж 29 листопада - 9 грудня 2023 року.

Також виявилось, що кожен третій респондент (32%) вважає, що краще йти на припинення бойових за умов дійсно серйозних гарантій безпеки від Заходу, навіть якщо визволення окупованих територій затягнеться на невизначений термін. Решта 10% не змогли визначитися зі своєю думкою.

Відео дня

У КМІС нагадали, що останні тижні дуже напружені через блокування в Конгресі США виділення додаткової допомоги Україні, а також з огляду на проблеми з отриманням належної допомоги від інших Західних партнерів.

Соціологи, посилаючись на дані минулого дослідження (жовтень 2023 року) зауважують, що у період з вересня 2022 року до жовтня 2023 року з 15% до 30% стало більше тих, хто вірить, що Захід втомився від України та хоче від України поступок на користь Росії. Також з лютого 2023 року до жовтня 2023 року з 22% до 49% стало більше тих, хто вважає, що Росія володіє занадто великими ресурсами та ще довго може вести війну проти України.

"Українці хоч і зберігають оптимізм, але, вочевидь, він стає усе більше стриманим", - зауважують у КМІС.

На початку грудня 2023 року КМІС поставив українцям запитання, а чи взагалі за належної підтримки Заходом (зброєю, фінансами, санкціями) Україна може досягти успіху? Чи, навпаки, незалежно від підтримки Заходу Росія володіє занадто великими ресурсами? Абсолютна більшість українців – 87% – вважають, що якщо Захід буде належно допомагати України зброєю, фінансами, санкціями, то Україна зможе завдати невдач Росії та досягти прийнятного результату. Вважають Росію занадто сильною незалежно від підтримки Заходу – 7% опитаних, решта 6% не визначилися зі своєю думкою.

Опитування проведено методом телефонних інтерв’ю з 1031 респондентом. Вивчено думку громадянами України, які на момент опитування проживали на території України (у межах, які контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року). До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами закордоном.

Статистична похибка - 3,4%.

Коментуючи результати цього "Омнібусу" у КМІС зазначили, що від початку російського вторгнення багато Західних політиків, експертів, журналістів дивувалися оптимізму українців. Один з основних факторів, який психологічно підтримував українців та дозволяв більш упевнено дивитися в майбутнє – підтримка Заходу. Українці не відчували себе самотніми у боротьбі з росією, а вважали боротьбу спільною справою. Так, у вересні 2022 року на тлі успішної Харківської операції 80% українців вважали успіхи української армії спільним досягненням і спільним результатом дій України і Заходу. У лютому 2023 року 81% українців вважали, що співробітництво України і Заходу для відсічі російській агресії – це "win-win" ситуація, коли у виграші і сама Україна, і також Захід. Українці і зараз вірять, що належна підтримка Заходу дозволить досягти результату.

Життя українців під час війни - останні опитування

60% опитаних українців вважають, що під час війни потрібно суттєво обмежувати себе в розвагах та покупках. Про це свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг", що проводилось у рамках 25-ї хвилі національного опитування "Україна в умовах війни". 36% опитаних думають навпаки - що потрібно намагатися жити повноцінним життям під час війни.

Зауважується, що таку думку частіше поділяють жителі Києва та деокупованих територій. А з тим, що необхідно себе обмежувати, найбільше погоджуються жителі західних областей.

Крім того, опитування показало, що кожен другий в Україні сьогодні не будує жодних планів наперед взагалі. За останній рік кількість українців, які планують своє життя на тривалий термін (декілька років), знизилась з 19% до 12%. Ще близько 15% планують життя на півроку-рік, 22% - не більш ніж на кілька місяців.

Вас також можуть зацікавити новини: